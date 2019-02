Sicilia, elezioni comunali: al voto il 28 aprile. No election day

“La data del 28 aprile, individuata dal governo regionale per le prossime elezioni amministrative nell’Isola, e’ stata una scelta obbligata dalla decisione del Parlamento siciliano. Nella legge regionale, che consentira’ finalmente alle ex Province di tornare al voto, dopo anni di continui commissariamenti, infatti, e’ stato previsto che il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali fosse antecedente a questa consultazione. Visto che a fine maggio si votera’ anche per il Parlamento europeo, quindi, non c’erano altre possibilita’”. Lo dice l’assessore regionale alle Autonomie locali, Bernardette Grasso, secondo cui l’ipotesi di un ‘election day’ tra amministrative ed europee “non era praticabile perche’ avrebbe fatto slittare le elezioni di Citta’ metropolitane e Liberi consorzi dei Comuni a dopo il 30 giugno, costringendoci all’ennesima norma di proroga dei commissari straordinari e quindi con ulteriori costi per gli Enti locali”.

