Mdp, al via a Roma i forum di “Ricostruzione”: chiude i lavori Roberto Speranza

Oggi e domani al Centro Congressi Frentani a Roma si svolgerà l’assemblea ‘Ricostruzione’ in cui si riuniranno i Forum tematici di Articolo 1-Mdp. L’inizio dei lavori è previsto oggi alle 15, con la relazione di apertura di Arturo Scotto del coordinamento nazionale di Articolo Uno, a cui seguiranno gli interventi del professor Piero Ignazi e del giornalista Alberto Negri. Alle 17 ci sarà l’insediamento dei Forum. I lavori riprenderanno alle 10 di domani con la plenaria, durante la quale avranno luogo le relazioni dei Forum tematici e il dibattito politico. Oltre ai relatori dei forum interverranno, tra gli altri, il Presidente nazionale di Legacoop Mauro Lusetti, la Segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti, il Segretario nazionale di ‘Italia in comune’ Alessio Pascucci, il Presidente nazionale di Acorn Italy David Tozzo e Giovanni Legnini. Alle 13 interverrà il coordinatore nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza per la chiusura dei lavori. Questi i temi dei Forum tematici: l’Europa nel mondo nuovo; Cittadinanza universale, welfare e sanità; Mezzogiorno, autonomie locali, unità della Repubblica; Politiche pubbliche, lavoro, economia circolare, ecosocialismo; Istruzione, cultura, ricerca, uguaglianza; la Rivoluzione delle donne.

