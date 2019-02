Fai, Mattarella: “Il patrimonio montano ha un ruolo strategico e va tutelato”

“In occasione del XXIII Congresso nazionale dei delegati e volontari del Fondo Ambiente Italiano, dedicato al ‘Progetto Alpe – l’Italia sopra i 1.000 metri’, desidero rivolgere a lei, gentile Presidente, e a tutti i presenti un partecipe saluto e rinnovare un convinto apprezzamento per la preziosa, consolidata opera svolta. L’incontro odierno pone al centro del confronto un tema strategico, il mondo dell’Alpe, restituendo piena centralita’ al ruolo storicamente assolto dal patrimonio montano dal punto di vista ambientale, economico, sociale e culturale, vulnerato nel suo tessuto dalle rapide trasformazioni del nostro tempo”. E’ il testo del messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Fondo ambiente italiano (Fai), Andrea Carandini. “Il progetto Alpe, nel solco delle esperienze maturate dal Fai in programmi gia’ avviati per il rilancio delle aree montane, intende proporre un modello articolato di valorizzazione e gestione delle risorse, aperto a contributi esterni e con il coinvolgimento delle comunita’, per attuare un percorso di sviluppo sostenibile del territorio”, si legge nella nota del Quirinale. “L’iniziativa, che rimanda la memoria agli obiettivi della Convenzione delle Alpi stipulata nel 1991, testimonia la consapevolezza della necessita’ di delineare forme di intervento che, nel rispetto degli equilibri naturali del contesto montano, siano in grado di coniugare approcci innovativi nella programmazione di investimenti e nel sostegno di politiche inclusive con azioni di ripristino e di recupero delle attivita’ tradizionali, in una prospettiva di crescita armoniosa per il benessere individuale e collettivo. Con la consapevolezza che dal congresso scaturiranno ulteriori, utili spunti di riflessione, formulo a voi tutti un sentito augurio di buon lavoro”.