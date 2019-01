Troppa pressione al lavoro: così le donne ingrassano

Quando c’è troppa pressione sul posto di lavoro le donne ingrassano. A dimostrarlo sono stati i ricercatori delle Università di Goteborg e di Umeå in un articolo pubblicato sull’International Archives of Occupational and Environmental Health. La ricerca ha coinvolto 3.872 persone (uomini e donne), esaminate in un periodo di 20 anni. Sono state osservate diverse variabili come i ritmi professionali, lo stress derivato e il peso corporeo. Dallo studio è emerso come l’esposizione sul lungo periodo a molte richieste sul posto di lavoro ha avuto effetti di aumento di peso, ma solo per le donne. In poco più della metà di coloro che erano state sottoposte a questo stress negli ultimi 20 anni si è infatti verificato un notevole aumento (circa il 20% più alto rispetto alle donne che avevano avuto basse richieste). I ricercatori ritengono che l’identificazione di persone che sono suscettibili allo stress e un’azione per ridurre lo stress correlato al lavoro potrebbero probabilmente portare a una diminuzione non solo del peso ma anche dell’incidenza di malattie, comprese quelle cardiovascolari e il diabete.(ANSA).

