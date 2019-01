Sondaggi, Index Research: calano Lega e M5S, guadagnano Pd e Fi

Sondaggio, calano Lega (-1,7%) e M5S (-0,7%) in ultimo mese Index Research per La7, Pd e Fi guadagnano lo 0,3%, Fdi +0,1% (ANSA) – ROMA, 11 GEN – Nell’ultimo mese calano Lega e M5S nelle intenzioni di voto, secondo un sondaggio Index Research per Piazza Pulita, programma di La7. La Lega passa dal 34,8 del 13 dicembre al 33,1 dell’11 Gennaio (-1,7%), comunque sempre quasi al doppio del 17,4% reale delle elezioni del 4 Marzo. Il Movimento passa dal 24,8 di dicembre al 24,1 (-0,7), sempre ben sotto il 32,7% reale delle ultime politiche. In generale Index Research registra “il calo delle forze di governo ed un sostanziale aumento, nelle intenzioni di voto, dell’opposizione”, si legge nella nota che accompagna le cifre. Il margine di errore indicato e’ del 3,5%. “Per il Pd – sottolinea l’istituto guidato da Natascia Turato – si registra uno +0,3 con un passaggio al 17,5 % rispetto al 17,2 di dicembre, ma ancora sotto il 18,7 del 4 Marzo. Abbondantemente sotto il voto delle politiche Forza Italia che dal 14% passa, nelle intenzioni, al 7,9 di oggi con un lieve incremento rispetto al 7,6 del 13 Dicembre (+0,3%). Sale anche Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che si attesa al 4,1 rispetto al 4% dell’ultimo rilevamento”. “Un passo avanti per ‘+Europa’ che sale al 2,5 % raggiungendo, con un +0,2%, la stessa percentuale delle elezioni politiche. Potere al Popolo viene sondato al 2,2 a Gennaio con un piccolo calo rispetto al 2,3 di Dicembre ma, di fatto, al doppio del 1,1 del Marzo 2018. Per le forze delle sinistra, Mdp, Si ed altri, si registra un 2,9%”. Metodologia: Periodo di realizzazione: 9-10 gennaio 201 Mezzo di diffusione: Televisione Tema: Attualita’ Universo di riferimento: Popolazione italiana maggiorenne residente in Italia (fonte Istat al 01.01.2017) Estensione territoriale: Nazionale Campione: Campionamento nazionale casuale di tipo probabilistico stratificato per sesso, classi di eta’, aree geografiche, ampiezza centri. Rappresentativita’ del campione: popolazione maggiorenne residente in Italia Margine di errore: 3,5% Metodo di raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche con metodologia C.A.T.I. con questionario strutturato Consistenza numerica del campione: Interviste Italia complete 1.500 Totale contatti effettuati: 4.001 Interviste complete: 800 (su totale contatti: 20,0%) Rifiuti/Sostituzioni: 3.201 (su totale contatti: 80,0%)

