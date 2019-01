Settimana economica: dal primo ok Dl Semplificazioni ai dati Istat su Pil

Il primo ok al dl Semplificazioni in Senato; l’intervento del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, all’assemblea del Forex di sabato; il viaggio a Washington e New York del ministro dell’Economia, Giovanni Tria. Sono questi i principali appuntamenti della settimana economica che, sotto il profilo macroeconomico, vede sottolineata in rosso la data di giovedi’, quando l’Istat diffondera’ i dati su Pil e retribuzioni nel quarto trimestre e su occupati e disoccupati a dicembre 2018. Sul fronte internazionale, il focus e’ sull’intervento del presidente della Bce, Mario Draghi, al Parlamento europeo lunedi’ e sulla decisione della Federal Reserve sui tassi mercoledi’. Molto attese sono anche le principali trimestrali dell’internet economy a Wall Street. Tra martedi’ e giovedi’ pubblicheranno i dati Apple, Facebook, Microsoft, Samsung e Amazon. In Parlamento, dopo l’accordo sulle trivelle raggiunto tra Lega e M5s, l’Aula di Palazzo Madama dovrebbe licenziare e trasmettere alla Camera il Dl Semplificazioni nella giornata di martedi’. A Montecitorio prosegue invece l’esame del Dl Carige in commissione: dopo le audizioni, si comincera’ a lavorare sugli emendamenti. Non e’ da escludere inoltre lo sbarco al Senato del ‘decretone’ su reddito di cittadinanza e quota 100. Settimana tutta americana intanto per Tria, in missione negli Usa per convincere investitori e organismi internazionali della bonta’ del piano economico del governo. Il suo arrivo a Washington e’ previsto per lunedi’ sera, poi, in rapida successione, il ministro vedra’ il capo dei consiglieri economici della casa Bianca, il segretario al Tesoro, i funzionari italiani presso le istituzioni internazionali, il presidente della Banca interamericana di sviluppo, quello dell’Fsb e i massimi rappresentanti di Fmi e Banca Mondiale. Da giovedi’ a New York, invece, Tria discutera’ con investitori e comunita’ d’affari, oltre a tenere una lectio magistralis alla Columbia Univerity. Questi i principali appuntamenti: LUNEDI’ 28 GENNAIO Dl Semplificazioni: esame in Aula al Senato. Bce: intervento del presidente Mario Draghi al Comitato economico del Parlamento europeo. Mef: arrivo del ministro Giovanni Tria a Washington. Intesa Sp: convegno a Milano con il ceo Carlo Messina e il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Ncc: manifestazione a Roma. MARTEDI’ 29 GENNAIO Dl Semplificazioni: atteso il primo via libera del Senato. Dl Carige: esame in commissione alla Camera. Fs: cda su Alitalia. Mef: Tria a Washington interviene al Peterson Institute e incontra il capo dei consiglieri economici della Casa Bianca, il segretario al Tesoro e i funzionari italiani nelle istituzioni internazionali. Titoli Stato: asta Bot semestrali. Istat: prezzi alla produzione a dicembre. Apple: trimestrale. MERCOLEDI’ 30 GENNAIO Mef: Tria a Washington incontra il presidente della Banca interamericana di sviluppo, quello dell’Fsb, il ceo della Banca Mondiale e il vicedirettore generale del Fondo monetario internazionale. Dl Carige: esame in commissione alla Camera. Ue: audizione del ministro Paolo Savona in commissione al Senato. Istat: fiducia di consumatori e imprese a gennaio. Autostrade: assemblea per rinnovo vertici. Popolare Bari: cda su piano industriale. Fed: decisione sui tassi e conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Facebook: trimestrale. Microsoft: trimestrale. Samsung: trimestrale. GIOVEDI’ 31 GENNAIO Istat: occupati e disoccupati a dicembre, stima preliminare del Pil e retribuzioni contrattuali nel quarto trimestre. Mef: Tria a New York tiene una lectio magistralis alla Columbia University e incontra le banche italiane. Dl Carige: esame in commissione alla Camera. Atr: trimestrale. Confindustria: conferenza stampa con Business Europe con il presidente Vincenzo Boccia. Fisco: ventottesima edizione di Telefisco. Eurispes: Rapporto Italia 2019. Inps: osservatorio sul Rei. Amazon: trimestrale. VENERDI’ 1 FEBBRAIO Mef: Tria a New York incontra gli investitori internazionali e la comunita’ d’affari italiani. Assiom Forex: si aprono i lavori del congresso. Stefanel: tavolo di crisi al Mise. Istat: la ricchezza non finanziaria nel 2017. Web Tv: presentazione di “The voice of business”. Presenti, tra gli altri, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, l’ad di Invitalia Domenico Arcuri, quello di Banco Bpm Giuseppe Castagna, quello di Enel Francesco Starace. Ue: audizione del commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, in commissione esteri al Senato. SABATO 2 FEBBRAIO Assiom Forex: si conclude il congresso, interviene il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. (AGI)

