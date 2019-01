Settimana economica: attesa per Cdm su quota 100 e reddito

Attesa per il Consiglio dei Ministri che dovra’ varare il decreto su quota 100 e reddito di cittadinanza: un pre Consiglio sarebbe previsto per martedi’, mentre la riunione di Governo dovrebbe tenersi in settimana anche se ancora non si conosce formalmente la data. Sul fronte internazionale, dopo la settimana scorsa che per i mercati si e’ chiusa in rally e l’annuncio di Apple che ha rivisto al ribasso le stime sui ricavi a causa del calo delle vendite in Cina, gli occhi sono puntati sul comportamento degli investitori e anche sui verbali di Fed e Bce. Mercoledi’ la Federal Reserve di Jerome Powell alza il velo sulle minute relative all’ultima riunione del Fomc, quella del 19 dicembre in cui la banca centrale statunitense ha alzato il costo del denaro al 2,50% e, tramite l’atteso Dot Plot, ha segnalato un nuovo cambio di rotta per il prossimo anno. Il giorno dopo tocca alla Bce di Mario Draghi pubblicare le minute del Consiglio direttivo che il 13 dicembre ha confermato i tassi di interesse fermi nell’Eurozona fino all’estate del 2019 e il ritiro del Quantitative Easing a dicembre 2018.

LUNEDI’ 7 GENNAIO Istat: Conto trimestrale (Anno Precedente) su Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle societa’, III trim. Anip-Confindustria: a Roma, conferenza su servizi pulizia nelle scuole, imprese chiedono stop internazionalizzazione, con vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. Bankitalia: statistiche, ‘Le riserve ufficiali della Banca d’Italia’. Eurozona: Sentix Fiducia investitori, gennaio. Eurozona: vendite al dettaglio, novembre. Germania: ordinativi industriali, novembre. Usa: ordini di fabbrica, novembre. Usa: indice Ism non manifatturiero, dicembre. Cina: riserve valutarie, dicembre. MARTEDI’ 8 GENNAIO Cgil: a Roma, assemblea nazionale verso XVII congresso, con segretario confederale Maurizio Landini. Costruzioni: a Roma, conferenza di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil per annunciare mobilitazione. Bankitalia: statistiche, “Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia”- “Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia”. Germania: produzione industriale, novembre. Usa: bilancia commerciale, novembre. MERCOLEDI’ 9 GENNAIO Istat: occupati e disoccupati novembre, stima. Mise: al ministero dello Sviluppo economico primo incontro tecnico per riforma normativa della cooperazione. Eurozona: tasso disoccupazione, novembre. Usa: Evans (Fed votante), discorso sull’economia e politica monetaria. Spi Cgil: a Torino, XX Congresso nazionale, con il segretario generale Susanna Camusso Startup: a Roma, incontro ‘What I’ve learned from funding more than 40 startups’, Giovani Imprenditori e Luiss Open incontrano Robert Langer, professore al Mit. Usa: verbali dell’ultima riunione Fed. Usa: scorte e produzione petrolio, gennaio.

GIOVEDI’ 10 GENNAIO Istat: commercio al dettaglio, novembre. Istat: prezzi delle abitazioni, III trimestre. Bankitalia: pubblicazioni, ‘Banche e moneta: serie nazionali’. Agrinsieme: a Roma, seconda edizione di Grow!, piattaforma per laboratorio riflessione su policy che influenzano il futuro del settore, con ministro delle Politiche agricole e del Turismo, Gian Marco Centinaio, e gli ad di Acea, Stefano Antonio Donnarumma, e Linkem, Davide Rota. Francia: produzione industriale, novembre. Bce: verbali board su politica monetaria del 12/13 dicembre. Usa: richieste sussidi disoccupazione di gennaio. Usa: discorsi vari membri Fed, Powell, Bullard, Evans e Claride. Cina: inflazione, dicembre. VENERDI’ 11 GENNAIO Istat: produzione industriale, novembre. Istat: nota mensile sull’andamento dell’economia, dicembre. Bankitalia: pubblicazioni, ‘L’economia italiana in breve’ – ‘Turismo internazionale dell’Italia’. Spagna: revisione rating Fitch. Gb: produzione industriale, novembre. Usa: inflazione, dicembre. Usa: salario medio orario reale.