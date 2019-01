Sergio Mattarella: solidarieta’ verso deboli fa andare avanti Paese

“Lo registro spesso andando in giro per l’Italia” ha raccontato il Presidente della Repubblica. “Io giro molto nel nostro Paese, nelle sue citta’ e nei suoi territori; ricevo al Quirinale molte persone, Capi di Stato stranieri e nostri concittadini, e constato che c’e’ una grande quantita’ del tessuto umano – donne e uomini – del nostro Paese che si impegna per gli interessi collettivi, per il bene comune, aiutando soprattutto chi e’ piu’ debole e ha piu’ difficolta’”.

