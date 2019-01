Sapna, Fit Cisl: ATO disponibili a diventare proprietà e stabilizzare i lavoratori

Si è svolta in Prefettura una riunione sulla vertenza Sapna e dei Consorzi di Bacino a cui hanno partecipato i rappresentanti di Città Metropolitana, Regione, Ato 1-2-3 e delle organizzazioni sindacali. “Si è convenuto di verificare martedì prossimo la documentazione di Sapna, ora in capo alla Città Metropolitana, per la possibile acquisizione da parte degli Ato 1-2-3: i presidenti degli Ambiti ottimali si sono dichiarati disponibili a realizzare tale operazione senza spaccare l’azienda Sapna – ha reso noto Alfonso Langella, segretario generale della Fit Cisl Campania -. Giovedì ci sarà un apposito incontro col sindaco metropolitano Luigi de Magistris. Tale prospettiva aziendale consentirebbe di tranquillizzare i 201 lavoratori della stessa Sapna per il futuro e permetterebbe la stabilizzazione dei 148 lavoratori dei Consorzi unici di bacino”.

Correlati