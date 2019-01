San Vitaliano, Noesi Evolution ti prepara al concorso DSGA: ecco tutte le info

La Noesi Evolution, ente accreditato presso la Regione Campania, in relazione al bando per il Concorso pubblicoper titoli ed esami, per il reclutamento di 2004 Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A., propone un corso di preparazione per le prove d’esame del concorso (preselettiva, scritto e orale), per coloro che possiedono: laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91; lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009, come indicato nell’Allegato A del Bando di Concorso (decreto ministeriale 863 del 18 dicembre 2018) e agli assistenti amministrativi con almeno tre anni interi di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Contenuti: Durante il corso saranno affrontate le conoscenze imprescindibili e i vari aspetti dell’attività professionale del DSGA: le norme civili, penali e amministrative di riferimento, compiti e limiti della P.A., le norme, il ruolo e le responsabilità del DSGA nella gestione amministrativo-contabile e del personale ausiliario della scuola; le ultime 3 giornate saranno destinate alle strategie e alle simulazioni per prepararsi a sostenere le prove d’esame.

Metodologia didattica: Durante ogni lezione saranno proposte slide/presentazioni, materiale di studio e una selezionata antologia di documenti di studio e di approfondimento preparati dai formatori che vanno ad esplicitare gli aspetti salienti del programma del Concorso. Il corso prevede una implementazione in progress dei materiali di studio.

Durata: Il corso prevede un impegno di 60 ore, articolate in n.15 lezioni frontali da 4 ore ciascuna condotte da:

Direttori dei SGA di provata esperienza nella formazione del personale del Comparto Scuola;

Esperti formatori della Pubblica Amministrazione;

Esperti formatori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle nuove tecnologie, ecc.

Sede: Il corso si svolgerà presso la sede di San Vitaliano (Na) in via Nazionale delle Puglie n. 283.

Modalità di partecipazione:

L’iscrizione va regolarizzata compilando il modulo online al seguente link: www.noesievolution.it ed effettuando il pagamento presso la sede.

Inoltre per supportare la preparazione al concorso sono previsti anche corsi intensivi in ambito linguistico e tecnologico, ovvero:

Corso di aggiornamento in Lingua inglese livello B2 o in Lingua francese livello B2

Corso di aggiornamento in Tecnologie informatiche e della comunicazione

Per tutte le info:

tel: 081. 5198556

mail: [email protected]

