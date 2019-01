San Vitaliano, da Noesi Evolution la certificazione EIPASS: aumenta il punteggio in graduatorie e concorsi pubblici

Noesi Evolution sita a San Vitaliano (NA), è una società di consulenza e formazione. accreditata alla piattaforma didasko per il rilascio di certificazioni EIPASS | EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT

Con tale corso si certificano le competenze informatiche, si qualifica e si aggiunge valore al curriculum vitae, facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro.

Tutte le certificazioni EIPASS sono strutturate in base a regole e procedure condivise a livello internazionale: questo è un aspetto determinante per il riconoscimento delle certificazioni informatiche nei diversi paesi ed è di notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e per chi vuole ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici. EIPASS sostiene la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning su cui basa i propri programmi internazionali di certificazione.

CERTIFICAZIONI RILASCIATE:

EIPASS 7 Moduli User

EIPASS Informatica giuridica

EIPASS Personale ATA

EIPASS CAD

Cybercrimes: criminologia e reati informatici

EIPASS IT Security

EIPASS LAB

EIPASS LIM

EIPASS On Demand

EIPASS PROGRESSIVE

EIPASS Pubblica Amministrazione

EIPASS DPO

EIPASS Sanità Digitale

EIPASS TEACHER

EIPASS Tablet

EIPASS WEB

