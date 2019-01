Pd, dopo 132.449 iscritti: Zingaretti al 50,4% e Martina 32,4%

Nicola Zingaretti e’ ancora in testa alla corsa verso la segreteria del partito Democratico. Stando ai dati che circolano tra fonti parlamentari e relativi al voto di 132.449 iscritti comunicati dalle federazioni regionali, per il governatore del Lazio si sarebbero espressi 66.750 iscritti, pari al 50,4% del totale. Segue Maurizio Martina con 42.883 iscritti, pari al 32,4%, Roberto Giachetti con il 17.271, pari al 13,0%. Piu’ staccati Francesco Boccia (3.601 iscritti, 2,7%), Dario Corallo (1.073, 0,8%), Maria Saladino (871 voti, 0,7%). Se poi si guardano ai dati comunicati dai circoli, si nota che su 93.666 iscritti Zingaretti e’ in vantaggio con 47.744 voti (51,0%), segue Martina con 29.232 voti (31,2%), Giachetti con 12.722 voti (13,6%), Boccia con 2.592 voti (2,8%), Corallo con 771 0,8% voti (0,8%), Saladino con 605 (0,6%). Ma anche in questo caso si tratta di dati parziali, in attesa del vaglio della Commissione Congresso.

Correlati