Papa Francesco: “Non lasciamo la politica ai governanti”

“Non pensiamo che la politica sia riservata solo ai governanti: tutti siamo responsabili della vita della citta’, del bene comune; e anche la politica e’ buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della pace”. Questa l’esortazione di Papa Francesco nel primo Angelus del 2019, pronunciata dopo aver ricordato che “il santo Papa Paolo VI ha voluto che il primo gennaio fosse la Giornata Mondiale della Pace; e oggi noi celebriamo la cinquantaduesima, che ha per tema: La buona politica e’ al servizio della pace”. “Ci aiuti in questo impegno quotidiano la Santa Madre di Dio”, ha poi invocato Francesco invitando la piazza a ripetere con lui per tre volte questa preghiera. “La Madonna – ha spiegato – oggi ci benedice tutti. Benedice il cammino di ogni uomo e ogni donna in questo anno che inizia, e che sara’ buono proprio nella misura in cui ciascuno avra’ accolto la bonta’ di Dio che Gesu’ e’ venuto a portare nel mondo. In effetti – ha concluso il Papa – e’ la benedizione di Dio che da’ sostanza a tutti gli auguri che vengono scambiati in questi giorni”.

Correlati