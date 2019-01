Pa, pagamenti elettronici: un diritto effettuarli per 65% italiani

Oltre 6 italiani su 10 (circa il 64,8%) hanno provato ad effettuare, almeno una volta, un pagamento elettronico nei confronti della Pubblica amministrazione. Ma, nonostante il numero di transazioni digitali sia in aumento e la moneta elettronica negli ultimi anni abbia visto un’accelerazione considerevole, il 19,4% delle persone che hanno risposto in maniera affermativa al sondaggio (quasi uno su 5) ha ammesso di non aver potuto effettuare pagamenti elettronici presso la Pa. Il livello di conoscenza sull’obbligo di accettazione del pagamento elettronico poi risulta molto diffuso tra gli italiani (51,6%) e c’e’ una percentuale molto alta della popolazione (65,7%) che ritiene un proprio diritto poter effettuare pagamenti elettronici verso la Pubblica amministrazione, anche quando si tratta di importi relativamente bassi. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da Quorum/YouTrend per conto di C4DiP – Consumers For Digital Payments, il progetto di tre associazioni di consumatori (Movimento Difesa del Cittadino, Asso-consum e U.Di.Con) nato per rendere piu’ agevole l’uso della moneta elettronica e sensibilizzare istituzioni e cittadini ad un uso sicuro dei pagamenti elettronici. Il report si concentra anche sulla conoscenza da parte dei consumatori della piattaforma PagoPA (il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere piu’ semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pa) e rileva che: solo 4 italiani su 10 hanno sentito nominare questa piattaforma e che il 17,1% degli intervistati ha una vera idea di come funzioni tale strumento. Una buona percentuale di intervistati, il 57,9%, afferma poi che la Pubblica amministrazione dovrebbe promuovere la conoscenza di PagoPA per incentivarne l’utilizzo. Inoltre, il 37% sostiene che avere la possibilita’ di pagare la PA con strumenti elettronici crei una notevole opportunita’ per educare e sensibilizzare i cittadini stessi a utilizzare questi strumenti. “PagoPA ha dato un notevole incremento all’utilizzo di pagamenti elettronici nella Pubblica Amministrazione – ha spiegato Francesco Luongo, presidente di C4DiP – ma e’ necessario fare molto di piu’ per sensibilizzare il consumatore medio all’impiego di questo strumento e per farlo e’ necessario semplificare le modalita’ di utilizzo di PagoPA e promuovere la sua conoscenza. All’inizio c’e’ stata la normale diffidenza del consumatore verso le novita’ – ha aggiunto Luongo – ma ormai, grazie agli enormi passi avanti degli strumenti di verifica dei pagamenti elettronici sempre piu’ cittadini si affidano a tali strumenti. Gli italiani restano molto all’avanguardia per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche, sempre con un occhio di riguardo per tutte quelle soluzioni in grado di semplificare il quotidiano e accelerare meccanismi ormai obsoleti. I pagamenti elettronici nella Pubblica amministrazione porteranno, di fatto, notevoli agevolazioni, tra cui una maggior trasparenza contabile e la diminuzione dei tempi d’attesa agli sportelli”.