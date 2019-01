PA, Bongiorno: in ddl ‘concretezza’ direttive per assunzioni. Impronte digitali in ufficio per prevenire reati

“Ho indicato in un disegno di legge, che si chiama ‘concretezza’, quelle che devono essere le direttive per il ricambio generazionale. Io desidero che ci si concentri su esperti, su tecnici, su esperti in digitalizzazione, su figure che sappiano usare i fondi strutturali, che troppo spesso non riusciamo ad utilizzare. Non dobbiamo assumere tanto per mettere persone dietro ad una scrivania, dobbiamo assumere persone che facciano fare alla pubblica amministrazione il salto di qualita’ del quale ha bisogno”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, intervenendo a “Radio Anch’io”, su Radio Uno. “Non reputo un semplice fatto di malcostume dare il proprio cartellino a un altro dipendente pubblico per farsi timbrare una presenza che non c’e’: lo reputo un reato. In passato ci sono stati licenziamenti. Io voglio prevenire questo fenomeno e quindi ho introdotto, e spero che prima della primavera sia legge, il controllo biometrico per verificare l’effettiva presenza in ufficio: il dipendente verra’ individuato attraverso l’impronta digitale”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione.

