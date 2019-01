Legittima difesa, Lega blinda testo: ok alla riforma dalla commissione giustizia

M5S e Lega confermano la ‘blindatura’ della riforma della legittima difesa, anche se dovra’ tornare al Senato per la terza ed ultima seduta. Nessuna modifica al testo, dunque, ad eccezione di quella ‘tecnica’ chiesta dalla commissione Bilancio e relativa alle coperture finanziarie del 2018. Oggi la commissione Giustizia della Camera procedera’ all’approvazione di un emendamento dei relatori che modifica le coperture finanziarie cosi’ come richiesto dal parere della Bilancio, per poi votare il mandato al relatore e licenziare il provvedimento per l’Aula. Fonti autorevoli del Movimento 5 stelle assicurano che i patti tra alleati di governo saranno rispettati e, quindi, non ci sara’ alcun tentativo di riaprire la partita sulla legittima difesa. Non e’ un mistero, infatti, che diversi pentastellati avevano espresso perplessita’ sul testo leghista. Contrarieta’ poi rientrate durante l’esame della riforma al Senato. E la modifica ‘tecnica’ chiesta dalla commissione Bilancio poteva essere l’occasione per ridiscutere i nodi aperti e tornare alla carica con la Lega per incassare qualche cambiamento. Ma le stesse fonti tornano a ribadire: “Non ci sara’ alcun ulteriore modifica del testo, l’accordo sul contenuto della legittima difesa e’ stato siglato, c’era l’accordo sui contenuti e quindi non verranno cambiati”. La commissione Giustizia della Camera ha approvato l’emendamento dei relatori che modifica, leggermente, il testo della legittima difesa ponendo rimedio all’errore tecnico sulle coperture finanziarie relative al 2018, come evidenziato ieri dalla commissione Bilancio nel parere reso sulla riforma. La commissione Giustizia ha quindi votato il mandato al relatore per l’Aula e approvato il testo della proposta di legge che ora dovra’ essere esaminata dall’Assemblea di Montecitorio. La commissione Giustizia ha quindi licenziato il provvedimento per l’Aula, dopo aver approvato l’emendamento dei relatori che recepiva e riportava in maniera identica l’indicazione della commissione Bilancio sulle modifiche da apportare in merito alle coperture. Quindi, il nuovo testo recita: “Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui, a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del ‘Fondo speciale’ di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del ministero dell’Economia e Finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministero della Giustizia”. La commissione ha votato il mandato ai relatori per l’Aula, Roberto Turri della lega e Pierantonio Zanettin di FI.

