Instagram sta lanciando una nuova funzione che permettera’ di pubblicare contemporaneamente, su diversi profili gestiti dalla stessa persona, il medesimo contenuto. Lo ha confermato a TechCrunch un portavoce del social network, affermando che per ora sara’ disponibile solo nelle versione per iOS. “Stiamo implementando questa funzione per offrire un’esperienza migliore per le persone che utilizzano spesso piu’ account”. La soluzione e’ studiata per professionisti dei social (come social media manager) oppure per chi ha sia account privati che “di marchio”, come influencer o aziende. Di sicuro e’ una comodita’, che pero’ nasconde alcuni rischi: se un utente segue piu’ profili collegati tra loro, e’ possibile che la sua bacheca diventi piu’ monotona. E’ questo uno dei motivi che non ha portato su Instagram il tasto “condividi” presente su Facebook. Inoltre, il social ha sempre fatto della personalizzazione un suo punto di forza. E non sempre un contenuto perfetto per un post personale e’ adatto per un’azienda, sia nei toni che nei contenuti. La nuova funzione e’ comunque coerente con la direzione tracciata negli ultimi mesi fa Instagram, che punta a semplificare la condivisione (sono allo studio correzioni che permettano di condividere in modo meno farraginoso immagini da Google Foto) e a coccolare gli influencer. A dicembre, tra le altre cose, ha lanciato i profili “creator” che si rivolgono proprio a chi non e’ ne’ un utente ordinario ne’ un’azienda.

