Eutanasia, la Camera ci riprova: M5S pronto e Lega cauta

A quasi 5 anni di distanza dalla proposta di legge di iniziativa popolare sull’eutanasia, ferma dal 2013 alla Camera, e a tre mesi dal pronunciamento della Consulta, che ha dato un anno di tempo al Parlamento per colmare “i vuoti di tutela” nell’attuale normativa sul fine vita, alla Camera prende il via l’esame del testo popolare, promosso dall’Associazione Luca Coscioni e dai Radicali italiani, che mira a riconoscere la ‘dolce morte’ anche in Italia. E gia’ si preannunciano tensioni, sia all’interno della maggioranza giallo-verde – dove i due alleati di governo hanno posizioni non proprio simili – che al di fuori del Parlamento. Anche se i due relatori, il leghista Roberto Turri e il pentastellato Giorgio Trizzino, garantiscono che nell’affrontare la materia “non ci sara’ alcuna posizione ideologica” e si tentera’ di “andare oltre” il dato della mera appartenenza politica. La proposta di legge di iniziativa popolare, depositata alla Camera nella scorsa legislatura, esattamente il 13 settembre del 2013, iniziera’ il suo iter nelle commissioni Giustizia e Affari sociali di Montecitorio mercoledi’ prossimo. Ma si tratta solo dei primi passi, e il cammino sara’ lungo, spiegano sia la presidente della commissione Giustizia, Giulia Sarti (M5s), che i due relatori. Al momento all’esame della Camera c’e’ solo la pdl popolare, forte delle iniziali 70 mila firme raccolte, raddoppiate nello scorso autunno grazie a una nuova mobilitazione dei Radicali e dell’Associazione Coscioni, che a meta’ settembre hanno incontrato il presidente di Montecitorio, Roberto Fico, da sempre molto sensibile al tema. L’Associazione Coscioni la sera dello scorso 7 gennaio e’ stata ricevuta a palazzo Chigi da Conte. Un incontro chiesto alla luce della decisione della Consulta che il 24 ottobre, investita della questione a seguito della vicenda di Dj Fabo, ha di fatto dato un anno di tempo al Parlamento per intervenire sulla materia. L’incontro di palazzo Chigi ha subito suscitato la reazione delle realta’ contrarie a qualsiasi intervento sul fine vita: “non esiste alcun diritto all’eutanasia legale in Italia perche’ non e’ possibile il riconoscimento di un ‘diritto a morire'”, hanno ad esempio affermato il presidente di Pro Vita, Antonio Brandi, e quello di Generazione Famiglia, Jacopo Coghe. Al di la’ delle diverse – e a volte molto distanti – posizioni, le forze politiche tenteranno ora di avviare un dibattito sul merito in Parlamento. E non e’ escluso che possano aggiungersi altri testi “nelle prossime settimane” oltre quello della proposta di iniziativa popolare, osserva la presidente Sarti parlando con l’AGI. Proprio un senatore dei 5 stelle, Matteo Mantero, nelle scorse settimane aveva annunciato una proposta a sua prima firma sull’eutanasia. E anche i senatori del Pd avevano manifestato identica intenzione. “In ogni caso – garantisce Sarti – si procedera’ con l’adozione di un testo base solo dopo un ciclo di audizioni”, che potrebbero iniziare a meta’ febbraio, “ma dobbiamo prima riunire l’Ufficio di presidenza e stilare il calendario, decidendo anche i soggetti da audire”. Intanto si parte mercoledi’ con le relazioni illustrative dei due relatori: “Partiremo dalla pdl popolare – spiega all’AGI il relatore Roberto Turri, capogruppo della Lega in commissione Giustizia – ed e’ probabile che si aggiungeranno altri testi”, anche se la Lega “non ha ancora deciso se presentare una sua proposta”. Di certo, “si tratta di un argomento molto delicato, e gia’ in passato sono naufragati i vari tentativi” di intervenire da parte del Parlamento. Quindi, per Turri, e’ essenziale “procedere con cautela, andando oltre le posizioni politiche di ognuno e la personale sensibilita’ di ciascuno”. Perche’ e’ un tema che necessita di “mettere da parte l’appartenenza politica”, replica all’osservazione che l’eutanasia non e’ tra i punti del Contratto di governo. Insomma, “occorrera’ da parte di tutti fare un approfondimento, vista la delicatezza della materia”. Comunque, garantisce Turri, “da parte della Lega non c’e’ nessun preconcetto ideologico, nessuna posizione contraria a prescindere. Cio’ non vuol dire che siamo a favore, ma cercheremo di trovare una soluzione il piu’ condivisa possibile”. Che la Lega non abbia tra le sue priorita’ l’eutanasia non e’ un mistero, ma e’ anche vero che lo stesso Matteo Salvini, il giorno della ‘dolce morte’ di dj Fabo in Svizzera, twitto’: “rispetto e una preghiera per la morte, e per la nuova vita, di Dj Fabo. Garantire la libera scelta di ogni cittadino, ma soprattutto assicurare una vita dignitosa a chi invece vuole continuare a combattere e ai suoi familiari: questo dovrebbe fare un Paese serio, cosa che oggi l’Italia non e'”. Ora, pero’, la Lega e’ al governo e gia’ in diverse occasioni e su ben altre materie non e’ mancato un duro confronto con gli alleati pentastellarti. I quali, al contrario, hanno sempre mostrato una certa sensibilita’ su materie delicate come il fine vita (da ricordare l’asse con il Pd per il via libera al testamento biologico nella scorsa legislatura). “Per il Movimento 5 stelle e’ un tema di grande interesse”, conferma all’AGI l’altro relatore, il deputato Giorgio Trizzino, e sicuramente sara’ necessario “un passaggio interno al Movimento per discuterne”, ma il “percorso parlamentare sara’ molto lungo” e soprattutto sara’ “un percorso di conoscenza”, sara’ infatti necessario ascoltare “tutta la societa’ civile che si occupa della materia, i vari tavoli tematici, le associazioni, credo che sicuramente ascolteremo tutti e studieremo il lavoro fatto”. Ma senza preconcetti ideologici, sottolinea Trizzino, che condivide le parole del collega della Lega: “E’ un tema che riguarda tutti, a prescindere dall’appartenenza politica e credo che sulla materia non possa esserci un ‘no’ categorico’ o un ‘si” a prescindere” ma un approccio “senza preclusioni”. Insomma, “procederemo passo dopo passo – tiene a ribadire il deputato pentastellato – e con grande prudenza. Io per lavoro conosco bene il tema della sofferenza e della malattia e so che va affrontato con estrema prudenza e condivisione”. E se dovessero sorgere problemi tra alleati di governo, Trizzino ricorda che nel Contratto di governo “c’e’ un passaggio in cui si parla di massima attenzione alla sofferenza” e quello sarebbe “un elemento da cui partire. Ma non credo” ci saranno tensioni, e poi come Parlamento “siamo anche vincolati ad intervenire dalla Consulta che ci ha chiesto di esprimerci. Ma non credo – ripete – che si arrivera’ a una contrapposizione tra M5s e Lega perche’ e’ un tema che riguarda tutti, a prescindere dalle appartenenze politiche”. Infine, quanto alla possibilita’ che il Movimento presenti alla Camera un suo testo, il relatore spiega: “E’ prematuro immaginare adesso un testo M5s, ma potrebbe verificarsi. Intanto avviamo il lavoro”.

