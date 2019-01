Elezioni, Berlusconi: siamo alleati con Salvini

Per Silvio Berlusconi Matteo Salvini e’ ancora l’alleato con cui presentarsi alle prossime politiche. Il leader di FI lo ribadisce ai microfoni del Gr1 Rai. “Salvini e’ il numero uno della Lega – afferma – con cui ci stiamo presentando qui, in Abruzzo, per le prossime elezioni regionali, con cui abbiamo vinto tutte le elezioni regionali e amministrative dopo il 5 marzo e con cui certamente ci presenteremo uniti alle prossime elezioni nazionali”.E parlando del 25esimo anniversario di Forza Italia ha osservato: “Mi ha creato vera commozione pensare ai 25 anni passati, a tutto quello che c’e’ stato, alle tante cose che mi hanno fatto contro Credo di potermi attribuire una sola colpa: quella di non essere riuscito in questi 25 anni a convincere il 51% degli italiani a darmi fiducia”.

