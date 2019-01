Cybersecurity, a Davos proposta e’ una “coalizione di volonta’: ecco tutte le info

“Una coalizione di volonta’”. E’ la proposta lanciata dagli esperti di Cybersecurity all’Assemblea annuale del World Economic Forum. L’obiettivo e’ quello di allargare la ‘Call di Parigi’ del 12 novembre 2018 per Trust and Security in Cyberspace (Paris Call), una dichiarazione multistakeholder che favorisce lo sviluppo di principi comuni per la sicurezza del cyberspazio. Il bando di Parigi, che e’ stato firmato da 64 stati, piu’ di 300 societa’ del settore privato e oltre 150 Ong e altre organizzazioni della societa’ civile, offre un quadro per un’azione multilaterale per affrontare il problema critico della sicurezza informatica in un periodo sempre piu’ prolifico e sofisticato attacchi di organizzazioni criminali e di stati nazionali. “Si tratta di mantenere il mondo al sicuro”, ha dichiarato Bradford L. Smith, presidente e chief legal officer di Microsoft. “Il mondo dipende dall’infrastruttura digitale, dipende dai nostri dispositivi cui siamo attaccati ogni giorno”, ha affermato. Pur rilevando che la Call di Parigi e’ stata firmata da tutti i 28 membri dell’Unione Europea e da tutti i membri della Nato tranne uno, cosi’ come da altri stati democratici, tra cui Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore e Corea del Sud, Smith ha individuato due defezioni: India e Stati Uniti. “La piu’ grande democrazia del mondo ha bisogno di stare con le altre grandi nazioni democratiche del mondo”, ha detto. “Il mondo ha bisogno dell’India”. Smith ha attribuito la riluttanza americana a sottoscrivere la Call Di Parigi all’attuale avversione dell’amministrazione americana al multilateralismo, ma ha avvertito: “Alcuni degli attacchi piu’ gravi sono quelli contro la democrazia stessa. La minaccia piu’ significativa riguarda i sistemi di voto”. Sebbene abbia riconosciuto la difficolta’ di valutare l’impatto reale delle operazioni di interferenza sui risultati delle elezioni americane del 2016, Smith ha osservato: “Le persone non possono fidarsi della tecnologia se non hanno fiducia nelle societa’ che creano la tecnologia”, ha detto, notando che l’incidente di Cambridge Analytica, in cui i dati degli utenti di Facebook sono stati acquisiti illecitamente da una societa’ di analisi dei dati politica ormai defunta, era un segnale di sfiducia. “Le aziende tecnologiche e il settore nel suo complesso devono affrontare questo problema e devono iniziare riconoscendo lo scetticismo”, ha affermato. Ha aggiunto, tuttavia, che “non dovremmo guardare al solo settore privato per rispondere a quelli che sono essenzialmente attacchi informatici di livello militare”. (AGI)

