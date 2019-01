Cannabis, stop di Salvini: “Non passera’ mai”. Silenzio M5S

La proposta di legalizzare la coltivazione, lavorazione e vendita della cannabis e dei suoi derivati “non passera’ mai”. A dare l’altola’ al senatore Matteo Mantero che ieri l’altro ha presentato il disegno di legge e’ il vice presidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La ragione, a sentire Salvini, sembra essere formale: “non e’ nel contratto di governo”. I leghisti, d’altra parte, non potrebbero avallare in alcun modo un progetto di legge che preveda la liberalizzazione della Cannabis: “Facciano un governo con qualcun altro”, taglia corto il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio. Il testo del ddl Mantero prende le mosse dalla proposta di legge presentata nella scorsa legislatura dall’intergruppo capitanato da Benedetto Della Vedova, oggi in +Europa. Ed e’ il deputato di +Europa, Riccardo Magi, ad avvertire i leghisti: contratto o meno, una maggioranza su questo tema in Parlamento gia’ c’e’. “Si consenta al Parlamento di discuterne, a partire dalla proposta di legge popolare sottoscritta da 67 mila cittadini, che giace dal 2016 nel cassetto del presidente Fico”, e’ la richiesta di Magi: “Se si avviasse l’esame senza ‘vincolo di mandato’ emergerebbe una maggioranza di deputati e senatori favorevoli alla legalizzazione della Cannabis, si tratta di non continuare a evitare la discussione come e’ stato fatto finora in spregio alla Costituzione e alla volonta’ dei cittadini”. Stessa richiesta arriva dall’associazione Luca Coscioni che, con Marco Perduca, scommette sul fatto che anche “molti sostenitori, ed eletti, della Lega sono privatamente a favore, in politica occorre assumersi delle responsabilita’, niente di meglio che discuterne liberamente e apertamente nelle sedi opportune”. Nel dibattito spicca, tuttavia, il silenzio del Movimento 5 Stelle, di fronte al quale il Pd, per voce della deputata Giuditta Pini, chiede: “Ma qual e’ la posizione dei 5 Stelle? Sara’ interessante vedere se il M5s difendera’ compatto la legge o pieghera’ la testa per tenere salda l’alleanza con la Lega per tenersi le poltrone”.

Correlati