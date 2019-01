Campania, successo per AMI: visita i musei 3.0 con app e videogiochi

I dimostratori del progetto sono: il Museo Civico Gaetano Filangieri (Napoli), la Fondazione Circolo Artistico Politecnico (Napoli), e i borghi irpini Morra de Sanctis e Torella dei Lombardi.

Alcuni prodotti realizzati:



per iOS che consente al visitatore, grazie alla Realtà Aumentata e alla CG, di vivere da protagonista una caccia al tesoro ambientata in una location museale. L’idea nasce dall’esigenza di dare all’utente la possibilità di scoprire in modo innovativo il luogo e apprendere contenuti in modo divertente grazie al gioco. Il fruitore, infatti, può immergersi all’interno dell’esperienza risolvendo enigmi le cui soluzioni saranno opere presenti all’interno del museo prescelto che, una volta inquadrate, prenderanno vita grazie all’AR. Dopo aver scaricato l’applicazione sul proprio device il fruitore potrà scegliere il suo profilo tra i quattro presenti (bambino, adolescente, adulto o esperto): la difficoltà degli enigmi e il lessico dell’esperienza sono stati sviluppati e differenziati secondo i modelli di profilazione.