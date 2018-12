Roberto Rustichelli è il nuovo Presidente dell’Antitrust

Roberto Rustichelli, nato a Faenza (RA) classe 1961, e’ il nuovo presidente dell’Antitrust. Laureato in Giurisprudenza e in scienze economiche e gestionali e’ entrato in magistratura nel 1992. Dopo aver svolto le funzioni a Lagonegro e a Ravenna ha maturato esperienze di carattere istituzionale come: consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio e Vice capo di Gabinetto del Ministro delle attivita’ produttive. E’ stato componente di varie commissioni ministeriali per l’elaborazione di proposte di modifiche normative in materia di economia e di impresa. Dal 2013 a oggi svolge le funzioni di presidente di collegio del Tribunale delle imprese di Napoli. Rustichelli ha maturato esperienze professionali in materia di intese, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione, nonche’ in materia di violazione della normativa Antitrust dell’Unione Europea. Il neo presidente dell’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato ha inoltre svolto un’intensa attivita’ di docenza, anche universitaria, in materia di diritto commerciale, dell’impresa e di diritto tributario.

Correlati