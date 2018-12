Reddito cittadinanza: Lombardia tra primi beneficiari

Intervistato a margine dell’incontro con i lavoratori Honeywell il 15 dicembre, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha dichiarato: “La terza regione che prendera’ il reddito di cittadinanza, per numeri, sara’ la Lombardia”. In assenza delle leggi relative, stabilire quanti saranno i beneficiari del reddito di cittadinanza e in quali regioni risiedano e’ complicato. Ma considerando i dati sulla popolazione residente e sull’incidenza della poverta’ relativa, la previsione di Luigi Di Maio sembra leggermente imprecisa ma realistica.

– IL REDDITO DI CITTADINANZA: A CHE PUNTO SIAMO Come abbiamo ricostruito di recente, sui dettagli del cosiddetto “reddito di cittadinanza” regna ancora l’incertezza. Nella manovra ancora non ce n’e’ traccia e, a causa della trattativa in corso tra governo e Commissione europea sull’entita’ del deficit che potra’ fare l’Italia nel 2019, non e’ ancora chiaro a quanto ammonteranno le risorse destinate a questa misura e quanti saranno i beneficiari. Inoltre, come scritto gia’ nel Documento programmatico di bilancio, i dettagli sull’applicazione del reddito di cittadinanza saranno contenuti in un apposito disegno di legge e in un successivo decreto, che pero’ non sono stati ancora pubblicati. Ma possiamo vedere come stanno le cose in base ai presupposti, per dir cosi’, teorici del provvedimento, da molto tempo al centro dell’offerta politica del M5s.

– CHI NE DOVREBBE BENEFICIARE? Secondo quanto scritto nel Documento programmatico di bilancio, che e’ la fonte ufficiale piu’ recente che affronti l’argomento, il reddito di cittadinanza “garantisce il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo calcolato in base dell’indicatore di poverta’ relativa dell’UE”. Dovrebbero riceverlo “i maggiorenni residenti in Italia da almeno cinque anni disoccupati o inoccupati (inclusi pensionati)” che si trovano al di sotto della soglia di poverta’ relativa: dunque non solo i cittadini italiani ma anche stranieri, come abbiamo visto in passato. Secondo il rapporto Istat piu’ recente sulla poverta’ in Italia, relativo al 2017, le persone che vivono al di sotto della soglia di poverta’ relativa – e che dunque dovrebbero avere teoricamente diritto al reddito di cittadinanza – sono 9,368 milioni. Ma lo stesso governo, nel Documento programmatico di bilancio, prevede come effetto del provvedimento una “diminuzione di 2,2 milioni di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a bassa intensita’ di lavoro”. I beneficiari attesi sono dunque molti meno del totale massimo.

– I POVERI IN LOMBARDIA E IN ITALIA La Lombardia, con piu’ di 10 milioni di residenti, e’ la regione piu’ popolosa d’Italia. Qui risiede infatti un sesto della popolazione residente complessiva del Paese (60.483.973 individui, al primo gennaio 2018). Per quanto riguarda la poverta’ relativa, la Lombardia e’ la quinta regione con la percentuale di incidenza piu’ bassa, con l’8% degli individui residenti che si trovano in questa condizione (dati riferiti al 2017). Hanno un dato piu’ basso solamente la Toscana (7,7%), il Trentino-Alto Adige (7,4%), la Val d’Aosta (6,7%), l’Emilia-Romagna (5,6%). Ma, proprio a causa della popolosita’ della regione, la bassa percentuale si traduce in un numero assoluto significativo: 800 mila persone circa. Hanno numeri piu’ alti la Sicilia, con 1,7 milioni di poveri relativi (il 33,9% dei 5 milioni di residenti), la Campania, con 1,6 milioni di poveri relativi (il 27,5% dei 5,8 milioni di residenti), la Puglia, con un milione di poveri relativi (il 24,9% dei 4 milioni di residenti). Le altre regioni popolose, come Lazio, Piemonte e Veneto, pur avendo percentuali di individui in poverta’ relativa superiori o simili a quella lombarda in numeri assoluti ne hanno meno. La loro popolazione residente e’ infatti circa la meta’ di quella della Lombardia. D’altro canto, le regioni che hanno percentuali di poveri relativi molto alte, come ad esempio la Calabria che ne ha il 38,8%, hanno una popolazione residente nettamente inferiore a quella lombarda (nell’esempio della Calabria, 1,96 milioni di individui). Dunque il numero di poveri relativi, in questo caso 760 mila, e’ comunque inferiore a quello della Lombardia.

– MARGINI DI INCERTEZZA Partendo da questi dati, la Lombardia risulterebbe probabilmente la quarta beneficiaria per numero di redditi di cittadinanza erogati (dopo Sicilia, Campania e Puglia). Ma i criteri aggiuntivi che il governo potrebbe aggiungere oltre al reddito, come ad esempio le proprieta’ di mobili e immobili – il principale motivo di incertezza per le stime del costo del provvedimento – rendono la classifica non definitiva. Fino a quando non saranno pubblicati i testi di legge con i dettagli applicativi di questa misura resteranno inevitabilmente dei margini di incertezza.

– CONCLUSIONE In assenza delle leggi relative, stabilire quanti saranno i beneficiari del reddito di cittadinanza e in quali regioni risiedano e’ complicato. Ma considerando i dati sulla popolazione residente e sull’incidenza della poverta’ relativa, la previsione di Luigi Di Maio sembra leggermente imprecisa ma realistica. Di Maio parla di terzo posto, ma per numero di poveri la Lombardia e’ quarta. Pur essendo una delle regioni con la percentuale di poverta’ piu’ basse d’Italia, e’ di gran lunga la piu’ popolosa. In valore assoluto, quindi, i poveri relativi che vi risiedono sono 800 mila, il quarto dato piu’ alto del Paese, dietro a Sicilia, Campania e Puglia.