Governo: alla Camera parte il timing della legge bilancio

Settantadue ore di lavoro serrato (e probabili proteste delle opposizioni) prima del via libera finale del Parlamento. La legge di bilancio, dopo l’ok al Senato, arriva domani a Montecitorio dove, tra i lavori della commissione Bilancio e quelli dell’Assemblea, il governo punta al varo definitivo – senza che ci sia alcuna modifica quindi, perché in tal caso il testo tornerebbe al Senato – entro sabato 29. – 27 DICEMBRE. E’ il giorno in cui la manovra approda a Montecitorio. La commissione Bilancio è convocata alle 10.30 e lavorerà per tutta la giornata con possibile notturna. Alle 13 scade il termine per gli emendamenti. – 28 DICEMBRE. Dalle 10 in poi il premier Giuseppe Conte risponde ai giornalisti nella consueta conferenza stampa di fine anno. – 28-29 DICEMBRE. La legge di bilancio approda in Aula sebbene non si possa escludere che il testo sia licenziato dalla commissione già nella notte tra il 27 e il 28. Il governo porrà la fiducia e punta a incassarla nella notte tra venerdì e sabato o al massimo entro l’ora di pranzo del 29. Subito dopo ci sarà il voto finale sul testo. – 1 FEBBRAIO 2019. E’ la data limite entro cui l’Eurogruppo e l’Ecofin devono esprimersi sulla procedura. Prima dell’accordo tra Italia e Bruxelles era questa la scadenza entro la quale l’Europa avrebbe ufficializzato la procedura infrazione. L’accordo ha stoppato quest’ipotesi ma, da qui a fine gennaio, la manovra i suoi primissimi effetti restano al vaglio della lente della commissione Ue.

Correlati