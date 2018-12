Elezioni politiche, sfida a quattro per suppletive Cagliari: ecco i nomi

Sfida a quattro per le suppletive della Camera per il collegio di Cagliari in programma il 20 gennaio per assegnare il seggio della Camera rimasto vacante dopo le dimissioni del velista Andrea Mura (ex M5s). L’ultimo a presentare la candidatura e’ stato proprio l’aspirante deputato grillino Luca Caschili. Cagliaritano, 46 anni, ingegnere ambientale e assessore tecnico all’Urbanistica del comune di Carbonia e’ arrivato al palazzo di giustizia di Cagliari alle 19.45, un quarto d’ora prima della scadenza dei termini. Il centrosinistra aveva invece sciolto subito la riserva presentando Andrea Frailis, giornalista in pensione dell’emittente Videolina. Il centrodestra aveva ufficializzato nel pomeriggio il nome della candidata Daniela Noli, 42 anni, psicoterapeuta, ex dipendente di Forza Italia a Roma, prima dei non eletti nelle fila di FI alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Il quarto candidato e’ quello di CasaPound Enrico Balletto, 45 anni, allenatore della squadra di pallavolo ‘Sarroch 2005’.

