Elezioni Provinciali Veneto: 3 presidenti su 4 al centrodestra

La partita per l’elezione dei presidenti delle Province in Veneto finisce 3-1 per il centrodestra. Per il rinnovo della presidenza sono stati chiamati al voto gli amministratori dei Comuni di quattro province (Padova, Rovigo, Verona e Vicenza), mentre Treviso era impegnata solo per il rinnovo dei 16 componenti del Consiglio provinciale. A Verona ha trionfato Manuel Scalzotto (Lega), sindaco di Cologna Veneta. Ha ottenuto il 51,22% (491 voti, equivalenti a 42.933 con il calcolo ponderato in base al numero di abitanti dei Comuni degli elettori), mentre l’altro candidato, Arturo Alberti, sindaco di Grezzana, il 48,78% (556 voti, pari a 40883 con il calcolo ponderato). L’affluenza alle urne e’ stata pari all’80,7% degli aventi diritto: 1.058 elettori su 1.311 aventi diritto. Anche a Vicenza e’ stato premiato il centrodestra con Francesco Rucco, sindaco del capoluogo. La sua elezione era scontata visto che Rucco era l’unico candidato e per l’elezione non era necessario il raggiungimento del quorum. Alle elezioni per la presidenza della Provincia di Rovigo ha vinto il sindaco dei Ceregnano, Ivan Dall’Ara (centrodestra), su quello di Taglio di Po, Francesco Siviero. Infine il centrosinistra ha piazzato un suo uomo a Padova, dove Fabio Bui (Pd) era l’unico candidato. E’ stato eletto dai 1.386 aventi diritto tra sindaci (102) e consiglieri comunali (1.284) che si sono presentati alle urne. Bui era gia’ stato vicepresidente della Provincia negli ultimi quattro anni.

