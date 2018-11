Elezioni europee: parte a Milano campagna sensibilizzazione ‘Stavoltavoto’

Un voto consapevole per l’Europa che metta al centro il confronto con i giovani e i cittadini per incentivare la partecipazione al voto nel vecchio continente previsto per il 26 maggio 2019. L’iniziativa – #Stavoltavoto – e’ del Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo di Milano e di Europ Ditect Lombardia e si svolgera’ lunedi’ 5 novembre a Palazzo Pirelli dalle 10,30 alle 12,30. La manifestazione coinvolge parlamentari europei, consiglieri regionali, amministratori locali, studenti e cittadini e prevede la presentazione di una piattaforma dedicata all’adesione alla campagna elettorale europea (www.stavoltavoto.eu). L’incontro sara’ aperto dal presidente del Consiglio lombardo Alessandro Fermi e vi partecipera’ anche il direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo di Milano Bruno Marasa’.

