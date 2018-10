Pd: primo comitato Piazza Grande a Milano “per ritrovare partito”

A dieci giorni dall’appuntamento romano, sono gia’ 260 i comitati ‘Piazza Grande’ promossi da Nicola Zingaretti. Il governatore ha lanciato l’idea per rimettere i territori al centro della scena politica, valorizzandone anche le potenzialita’ in termini di amministratori. Uno dei primi di questi comitati e’ quello promosso da Francesco Bozzi assieme a un gruppo di quattro amici, ragazzi di eta’ compresa tra i 24 e i 25 anni, studenti di scienze politiche, che si sono riuniti non appena tornati da Roma, dove avevano assistito alla kermesse romana del governatore del Lazio. Non iscritti al Pd, non militanti, ma con solide convinzioni politiche, progressiste e di sinistra. mossi solo dalla voglia di “ritrovare un po’ di speranza”. Francesco lo racconta all’AGI cosi’: “No, non ho mai militato, ne’ io ne’ i miei amici. Siamo tutti colleghi di universita’, accomunati dalla giovane eta’ e ci troviamo tutti a fronteggiare una certa paura nei confronti del futuro”. Paura fisiologica a quella eta’. In questo caso pero’ il clima si fa piu’ pesante con la formazione del governo Lega-M5s. “Salvini e Di Maio sono stati votati perche’ mancava una proposta alternativa credibile, non si puo’ dare la colpa agli elettori”, aggiunge Francesco. “La situazione, adesso, e’ problematica, abbiamo visto quanto accaduto con la nave Diciotti, con le proposte sulla famiglia del ministro Fontana, leggiamo che i sessantenni in questo paese hanno ormai superato in numero i trentenni con quello che cio’ significa per la tenuta del sistema pensionistico. Ecco, su questi temi ci confrontiamo nel comitato e ci accorgiamo che stiamo diventando un punto di riferimento per tanti giovani come noi. Rispetto alla paura, alla rassegnazione che proviamo davanti questo governo, Zingaretti ci da…speranza. Non mi viene un’altra parola”. Quello che convince i ragazzi di Milano della bonta’ della proposta di Zingaretti e’ il saper coniugare diritti civili e questione sociale: “Il mondo del lavoro ci appare ostile, complicato soprattutto ora che ci apprestiamo a terminare i nostri rispettivi cicli di studio: io ho preso la triennale in scienze politiche e faro’ la specializzazione in scienze della comunicazione, un amico si occupa di diritto internazionale. Ma e’ all’arrivo di questo governo che abbiamo capito di on potere piu’ rimanere con la mani in mano. Parlavamo di politica, facevamo politica dal basso, finche’ non c’e’ stata l’opportunita’ di andare a Roma a partecipare al primo incontro di Piazza Grande. Li’ abbiamo incontrato altre persone che, come noi, non erano tutte militanti. Questo ci ha caricato, ha fatto scattare qualcosa, abbiamo ritrovato il Pd. Siamo tutti ragazzi di sinistra e il Pd lo abbiamo sempre visto come un punto di riferimento, pur non essendo mai stati militanti, lo abbiamo votato. Ma negli ultimi abbiamo faticato a riconoscerlo. Renzi ha la sua storia politica, ma la sinistra non si esaurisce con l’impegno nei diritti civili. Non basta, assieme ai diritti civili devono esserci i diritti sociali. E Nicola Zingaretti guarda con attenzione a tutti e due questi aspetti, a questi temi che sono pilastri di ogni politica di sinistra”, conclude Francesco.

