Fi, Giovanni Toti: “La Lega stravince perché noi siamo snob” 

“La Lega ha dimostrato capacità, bravura e nettezza di messaggio, a fronte dell’incapacità del nostro fronte di saper coltivare un’offerta competitiva. Pur di arginare Salvini vedo dirigenti che parlano come il Pd. Sembriamo pensionati che guardano un cantiere dove c’è chi lavora”. Per il governatore della Liguria Giovanni Toti (FI), intervistato dalla Stampa, “se la Lega stravince è anche perché sa occupare lo spazio lasciato libero dalla nostra difesa. Oggi facciamo un’opposizione ‘snob’ che ricorda quella del centrosinistra contro Berlusconi. Io dico di entrare nel merito, di contestare le tante scelte sbagliate di questo governo, ma con nostre proposte e senza arroganza”. “Einstein diceva che se non si cambia la qualità dell’azione, la reazione sarà la stessa. Dobbiamo continuare a difendere questa Europa? A dire che lo spread è il nostro migliore alleato dopo che l’abbiamo denunciato come un imbroglio?”, domanda Toti, secondo cui “serve un luogo vero di confronto, dove si scelgono i dirigenti, in modo largo e partecipato. Non certo i congressini delle province. Si devono coinvolgere le liste civiche, gli amministratori, serve una vera discussione sulla linea”. “Davvero dobbiamo appoggiare come candidato presidente europeo un esponente ortodosso del partito popolare tedesco? Il Ppe deve sapersi rinnovare”, prosegue Toti. “Il mio modello non è lontano: è l’Austria di Kurz: un leader giovane, popolare e autorevole. Governa con la destra. E non è caduto il mondo”.

Fonte foto: Profilo Facebook Giovanni Toti