Elezioni Provinciali, Avellino: sfida tra destra e sinistra senza M5S. Ecco liste  

Una sfida a due, nel piu’ classico degli schemi bipolari, per la presidenza della Provincia di Avellino. Centrodestra e centrosinistra proveranno a eleggere il successore del forzista Domenico Gambacorta, sindaco di Ariano Irpino, puntando rispettivamente su Domenico Biancardi e Michele Vignola. Il termine per la presentazione della candidature alle elezioni del 31 ottobre prossimo e’ scaduto oggi e sono soltanto due gli schieramenti in campo, nonostante la citta’ capoluogo abbia un sindaco espressione del Movimento 5 Stelle. Sindaco di Solofra, Michele Vignola ha ottenuto l’appoggio di tutto il Partito Democratico, nonostante alla vigilia le possibili candidature fossero addirittura tre. Gli altri due contendenti hanno preferito fare un passo indietro, rispetto a un candidato che avrebbe l’appoggio del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Meno tribolatala scelta del centrodestra che si e’ affidato al sindaco di Avella Domenico Biancardi, che ha ottenuto l’appoggio del deputato di Forza Italia Cosimo Sibilia. A votare saranno circa 1400 tra sindaci e amministratori dei 118 Comuni irpini, per eleggere il presidente e i 12 consiglieri. Gia’ nella serata del 31 ottobre si conoscera’ il nome del vincitore.

ECCO LISTE:

“Partito Democratico”

1) Salvatore Antonacci

2) Tommaso Buonfiglio

3) Michelino Caso

4) Filomena Catalano

5) Vito Farese

6) Sebastiano Gaeta

7) Gerardo Galdo

8) Paola Guarino

9) Antonella Meninno

10) Caterina Lengua

11) Rosanna Repole

12) Nicolino Santoro

“Italia è Popolare”

1) Maria Antonietta Belli

2) Luigi D’Angelis

3) Evelin De Cristofaro

4) Carmine De Fazio

5) Michela Di Capua

6) Francesco Filodemo

7) Marco Grossi

8) Teresa Infante

9) Angela Masucci

10) Vincenzo Napolitano

11) Vito Pelosi

12) Ciriaco Cerundolo

“Proposta Civica per l’Irpinia”

1) Fiorella Caputo

2) Noemi Cresta

3) Giovanni Giordano (detto Giandonato)

4) Pasqualino Giuditta

5) Luigi Lanzetta

6) Rosaria Leone

7) Michela Lucia Maffeo

8) Antonio Mercogliano

9) Fausto Picone

10) Giovanni Romano

11) Marino Sarno

12) Milena Severino

“Prima gli irpini”

1) Matilde Chirichiello

2) Manuela Roberta Bocchino

3) Domenica Giuliani

4) Palmiera Petretta

5) Americo D’Onofrio

6) Damiano Genovese

7) Giuseppe De Cillis

8) Vincenzo Iuliano

9) Giuseppe Graziano

10) Vincenzo Schiavone

11) Antonio Roccia

“Moderati per l’Irpinia”

1) Franco Di Cecilia

2) Girolamo Giaquinto

3) Generosa Clemente

4) Francesco Gerardo Di Prenda

5) Alfonso Festevole

6) Antonio Gialanella

7) Francesco Lo Conte

8) Fiorita Lombardi

9) Lorenzo Maietta

10) Lidia Troisi

11) Angelina Vara