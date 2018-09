Rai, verso accordo Cav-Salvini: timori FI su tetto spot tv

Ci sara’ anche il piano del sottosegretario con delega all’Editoria Vito Crimi illustrato questa mattina sul ‘Fatto quotidiano’ sul tavolo di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. I due dovrebbero vedersi domenica sera per parlare di Rai, Regionali e delle future strategie del centrodestra. Ma l’idea dell’esponente di governo del M5s di mettere un tetto agli spot tv agita e non poco Forza Italia. “A essere minacciati non sono solo giornalisti, editori, edicolanti, operatori dell’informazione ma un pilastro della democrazia. C’e’ un disegno preciso, anzi Crimi-nale, in atto”, dice Giorgio Mule’, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. Il partito azzurro si aspettava da tempo l’attacco del Movimento a Mediaset. Gia’ a fine luglio i vertici leghisti avevano avvertito della possibilita’ che i grillini potessero portare avanti misure che dalle parti di Arcore considerano ‘dinamite’. Ma al momento non ci sarebbe alcuna preoccupazione specifica. Innanzitutto perche’ non c’e’ ancora una proposta sul tavolo ma soprattutto perche’ la Lega avrebbe dato rassicurazioni in merito ai vertici di FI. “Per ora non abbiamo visto niente. Ma non siamo d’accordo su un eventuale tetto alla pubblicita’ in tv”, riferiscono fonti parlamentari del Carroccio. I pero’ non nasconde i timori di provvedimenti che possano colpire le aziende del Cavaliere e mantengono alta la guardia. In attesa di capire come evolvera’ l’esito delle trattative tra il vicepremier e il Cavaliere. FI il 19 potrebbe dare il via libera a Foa alla presidenza della Rai ma e’ intenzionata a chiedere all’alleato chiarezza sull’alleanza sui territori. In ballo le candidature per Abruzzo, Sardegna, Basilicata. “In Abruzzo noi – spiega un esponente della Lega – viaggiamo sul 25% ma non e’ escluso che Salvini possa cedere a FI per rivitalizzarla”. Il segretario della Lega chiudera’ la porta a prospettive di partito unico. Del resto lo stesso Cavaliere ha chiuso ad un’eventualita’ del genere. La Lega, invece, potrebbe dire si’ alla possibilita’ di accogliere Toti qualora decidesse di uscire dal partito azzurro. Intanto oggi Berlusconi ha dato il via libera alle nomine sui responsabili dei dipartimenti. Il partito azzurro si prepara alla prossima campagna elettorale (oggi Tajani ha presentato la sua tre giorni a Fiuggi) ma e’ ancora alle prese con la grana delle quote che i parlamentari azzurri devono versare nelle casse del partito. Al momento della candidatura avrebbero dovuto versare 30mila euro, ma per ora solo il 40% – riferiscono fonti di FI – ha versati i soldi spettanti mentre qualcuno ha chiesto una dilazione dei pagamenti. La questione sui fondi della Lega dovrebbe essere risolta in un modo o nell’altro lunedi’ quando ci dovrebbe essere l’incontro tra i legali del Carroccio e gli inquirenti che hanno cercato fondi a Lussemburgo e – riferiscono fonti ben informate sul dossier – nella Repubblica Ceca. L’accordo – qualora andasse in porto – porterebbe alla creazione di un fondo di garanzia (con rate annuali) a patto che – questa la condizione che porra’ la Lega – venga sancito il principio della discontinuita’ dal passato. Il Carroccio e’ alle prese con la manovra che dovrebbe aggirarsi sui 30 miliardi: M5s e Lega puntano a dividersi un ‘tesoretto’ su pensioni, flat tax e reddito cittadinanza mentre si va verso un rinvio sui ritocchi all’Irpef. Il partito di via Bellerio punta anche ad ottenere al piu’ presto le deleghe per i sottosegretari all’Economia, dopo la frenata del ministro Tria che, spiegano fonti Lega, non e’ propenso a cedere. Proprio sul tema deleghe si e’ svolto un incontro informale, riferiscono le stesse fonti, tra i sottosegretari leghisti al Mef e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Fraccaro.

