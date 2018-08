Terremoto, Protezione civile ricorda secondo anniversario: 299 vittime. Di Maio: nuovo commissario entro 11 settembre

Le macerie, i volontari, le tendopoli. Con una carrellata di immagini il dipartimento nazionale della Protezione civile ricorda su Twitter il 24 agosto 2016, a due anni esatti dal terremoto che squarciò la terra in Marche, Abruzzo e Lazio, distruggendo interi paesi. Simbolo di quella tragedia, i Paesi di Amatrice e Accumoli rasi al suolo. Quasi trecento morti. “Alle 3.36 il terremoto colpisce il centro Italia. Il bilancio finale sarà drammatico: 299 vittime, numerosi feriti e gravi danni sul territorio – twitta – Il sistema di protezione civile si è immediatamente mobilitato per fronteggiare l’emergenza”. “Entro l’11 settembre il governo nominerà il nuovo commissario” per il terremoto. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, in questi giorni nei territori di Accumuli ed Amatrice colpiti dal sisma di due anni fa. Secondo il leader del M5S, quello che serve è “una legge ordinaria che dia degli strumenti speciali per affrontare tutte le emergenze. Non serve una legge speciale per ogni terremoto, – ha spiegato ad Agorà Estate – ma norme per tutti i terremoti così tutti sappiamo quali sono”.

Correlati