Terremoto, forte scossa in Molise: avvertita al Sud e in Campania

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 20.20 al Centro-Sud. Epicentro vicino Termoli. Una prima stima della magnitudo indica il valore di 5.2. Il sisma è stato avvertito in Abruzzo, Molise, Puglia e persino a Roma e sulla penisola sorrentina.

E’ stata avvertita in maniera sentita anche in Campania. La sala di monitoraggio dell’Osservatorio vesuviano – informa la direttrice, la professoressa Francesca Bianco, come riportato dall’Ansa – è subissata dalle telefonate di cittadini preoccupati. Ampia l’area in cui il sisma è stato avvertito. A Napoli città come nell’entroterra vesuviano, ma anche nelle zone interne dell’Avellinese e del Sannio. Al momento non si ha notizia di danni a cose o persone. Nel capoluogo partenopeo la scossa è stata avvertita anche ai piani più bassi degli edifici.