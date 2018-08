Campania, Salvatore Velotto nel Cda del CAAN: “Rilanceremo ancor di più il settore agroalimentare”

In data 02 agosto 2018, Il Dr. Salvatore Velotto, Tecnologo Alimentare e attuale Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentare di Campania e Lazio, neo eletto vicepresidente del comitato interprofessionale di Napoli e Campania, è stato nominato Consigliere nel nuovo Consiglio di amministrazione del CAAN, Centro Agro Alimentare di Napoli, con sede nel Comune di Volla, il più grande mercato del Mezzogiorno d’Italia che oggi riunisce diversi settori merceologici: Ortofrutticolo, Ittico e Carni; e rappresenta il più importante intervento di riorganizzazione territoriale e di politica distributiva degli ultimi anni, della Regione Campania.

E’ un importante traguardo per i Tecnologi Alimentari, professionisti esperti nello studio, nella progettazione, nella direzione, nella sorveglianza e nella gestione del settore agroalimentare, per la sicurezza alimentare e controllo qualità.

“In un momento particolare per l’ente – sottolinea il presidente Velotto Salvatore – l’inserimento di un esperto nel settore del food nel cda di un centro così importante per l’economia del settore agroalimentare napoletano e campano è una scelta strategica da parte della autorità in quanto l’approccio multidisciplinare del Tecnologo Alimentare potrebbe migliorare l’efficienza e le strategie dello stesso, nonché portare un contributo positivo all’evoluzione della struttura”.