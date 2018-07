Matteo Salvini: accusa di omicidio per chi brucia i rifiuti

“Chi avvelena e brucia rifiuti va accusato di omicidio”. Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Il Mattino’ affronta i temi dell’emergenza ambientale e della lotta alla mafia: “I mafiosi fanno affari con gli scafisti. Presto piu’ poliziotti e potenzieremo l’agenzia delle confische, vendendo i beni”. “La prossima settimana in consiglio dei ministri – spiega – porteremo il decreto per rafforzare l’agenzia dei beni confiscati. Saranno assunte 200 persone con l’obiettivo di aumentare ancora l’organico entro fine anno. La mafia oggi si aggredisce soprattutto togliendole il patrimonio. Ora ci sono 70-80 persone che gestiscono 15mila beni. Non ce la fanno. Triplicheremo le forze in termini di uomini e di soldi. Cambieremo anche alcune norme che permetteranno una gestione piu’ manageriale”. “Entro febbraio – aggiunge – entreranno in servizio 2mila nuovi poliziotti. Penso o ad assunzioni straordinarie o a una accelerazione del piano quinquennale. Mancano 5mila vigili del fuoco e 7mila poliziotti per arrivare al pieno organico”. “Il mio impegno e’ poi di essere piu’ vicini ai sindaci sui territori. A Ferragosto il comitato per l’ordine e la sicurezza non lo terro’ a Roma, come da tradizione, ma a San Luca in Calabria. Il giorno prima saro’ in Sicilia per riconsegnare un immobile sottratto a Cosa Nostra. La tappa successiva sara’ la Campania”. Per quanto riguarda il traffico di migranti, secondo Salvini, “serve a comprare droga e armi”. Infine sui rifiuti tossici: “Per gli amministratori delegati, i manager, i colletti bianchi delle aziende che hanno interrato e avvelenato, l’unico posto giusto e’ la galera. Devono pagare come e forse di piu’ degli altri. Non e’ solo un problema campano. A Nord come a Sud dobbiamo essere implacabili. Aumenterei anche le fattispecie di reato e le condanne. Siamo di fronte a persone che, consapevolmente o inconsapevolmente, hanno messo a rischio la vita del prossimo. Sono colpevoli di omicidio. Non siamo di fronte solo a reati amministrativi come il traffico illecito di rifiuti”.

