Pomigliano d’Arco: arriva il direttore de Il Mattino Alessandro Barbano per presentazione libro

L’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco presenta «Troppi diritti. L’Italia tradita dalla libertà», il volume del direttore del «Mattino» di Napoli, Alessandro Barbano edito da Mondadori. Un’analisi lucida di una condizione di degrado culturale e politico in cui ha perso valore il merito, in favore di molti diritti senza doveri.

L’evento è fissato per giovedì 24 maggio alle 10,30 presso la Sala Capriate della Distilleria di Pomigliano d’Arco in via Roma. Ad introdurre l’autore sarà il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, con la moderazione della giornalista Mediaset Bruna Varriale. Tra i relatori ci saranno Ambrogio Prezioso (Presidente di Confindustria Campania), Lucio D’Alessandro (rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa), Franco Roberti (già procuratore nazionale Antimafia), Aldo De Chiara (magistrato) Gaetano Manfredi (Rettore della Università Federico II).

L ‘ evento e’ curato dallo staff del sindaco di Pomigliano d’Arco e rientra negli appuntamenti della rassegna Oblo’, uno sguardo sui grandi temi della politica, società e costume