Giugliano, terza edizione di ‘walk for women’: l’onda rosa dei ‘Braccialetti Rosa’ in marcia contro il tumore

Grande partecipazione domenica 13 maggio alla terza edizione di Walk for Women, la marcia di solidarietà per le donne malate di tumore organizzata dall’associazione no profit “Braccialetti Rosa”. L’esercito rosa composto da scuole, associazioni, semplici cittadini e autorità cittadine ha percorso le strade di Giugliano in Campania, partendo da Piazza Gramsci e terminando il percorso al Salus Medical Center. Obiettivo della manifestazione? Raccogliere fondi per l’acquisto di parrucche da donare a donne che lottano contro il tumore.

Alla mini-maratona hanno preso parte anche il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, e il sindaco di Giugliano, Antonio Pozziello, che ha colto l’occasione per rassicurare i cittadini sull’apertura del reparto di oncologia all’interno dell’ospedale della città, il Presidente del Consiglio Luigi Sequino, il vice sindaco di Villaricca Francesco Mastrantuono, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Guarino e l’assessore alle politiche sociali Loredana Granata.

“Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, monsignor Spinillo, don Francesco Riccio, le istituzioni politiche, gli sponsor, le associazioni, le squadre di calcio femminile di serie C Sant’Egidio, Sporting Nocerina, Prater” – ha affermato la presidente di Braccialetti Rosa, Raffaelita D’Alterio. Ha inoltre sottolineato l’importanza del coinvolgimento attivo delle scuole e lodato il lavoro svolto in sinergia con l’istituto Don Mauro di Villaricca e con la scuola ‘De Filippo’ di Giugliano. “L’auspicio – ha aggiunto D’Alterio – è quello di coinvolgere sempre più persone e di lavorare insieme per i nostri territori”.

Sono ormai tre anni che “Braccialetti Rosa” opera nel territorio campano sostenendo dal punto di vista legale e medico le donne ammalate e le persone bisognose. Le parrucche che saranno acquistate con il ricavato dell’iniziativa benefica potranno essere ritirate direttamente al Salus Medical Center, sede dell’associazione.