Elezioni, comuni del napoletano chiamati al voto: ecco candidati a sindaco e liste

Sono venti i comuni al voto nel napoletano che domenica 10 giugno elegeranno il nuovo sindaco e il Consiglio comunale.

L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno.

Di seguito i candidati sindaco e le liste di tutti i comuni che andranno alle urne:

AFRAGOLA

– Domenico Tuccillo (Partito Democratico, Tuccillo Sindaco, La città futura, Afragola Libera, A viso aperto, Grande Afragola, Afragola Punto e a capo, Afragola nel cuore)

– Michele Bencivenga (Movimento 5 Stelle)

– Claudio Grillo (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Afragola Civica, Afragola Viva, Scelta Democratica, Cambiamenti Afragola Solidale, Cantiere Afragola, Movimento Afragola Futura, Nuova Città).

BOSCOREALE

– Antonio Diplomatico (Boscoreale Democratica, Forza Boscoreale, Progetto per Boscoreale, Movimento Popolare Campano, Con te in Comune, Boscoreale nel Cuore – Lista Langella, Respiro Boschese, Movimento Boscoreale, Patto per la mia città)

– Pasquale Di Lauro (Città Nuova, Boscoreale Solidale, Boscoreale Unita)

– Alfonso Langella (Boscoreale Libera e Democratica)

– Nicola Sergianni (Fratelli d’Italia)

– Carmine Sodano (Lega Campania con Salvini)

– Mario Trerè (Boscoreale Insieme).

BRUSCIANO

– Gaetano Allocca (Popolo Sovrano)

– Antonio Castaldo (Prospettive per Brusciano, Partito Democratico, Avanti Brusciano)

– Carminantonio Esposito (La Città che vogliamo, Insieme per Brusciano, Prima Brusciano, Brusciano Libera, Forza Brusciano, Rinascimento Bruscianese, Orgoglio Campano)

– Peppe Montanile (Brusciano Cambia, La politica per bene, La Rondine, Nuovi Orizzonti, #Terranostra, Il Grano, Brusciano sei tu)

– Liana Rollino (Movimento 5 Stelle).

CASANDRINO

– Angelo Chianese (CambiAmo Insieme)

– Raffaele Di Virgilio (Casandrino Terra Mia)

– Luca Morelli (Casandrino Libera)

– Pietro Picardi (Coraggio Casandrino)

– Salvatore Volpe (Casandrino Democratica).

CASTELLAMMARE DI STABIA

– Gaetano Cimmino (Udc-Rivoluzione Cristiana, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini Campania, Gaetano Cimmino Sindaco, Adesso Basta, Solo per Castellammare)

– Andrea Di Martino (Essere Stabia, Progetto Stabia, Stabia al Centro, Bene Comune, Stabia Giovani, Stabia Cambia, Percorso Civico, Partito della Città)

– Massimo De Angelis (Partito Democratico, De Angelis Sindaco, Uniti per Stabia, Campania Libera, Stabia in progress)

– Francesco Nappi (Movimento 5 Stelle)

– Tonino Scala (Liberi e Uguali).

CERCOLA

– Vincenzo Fiengo (Partito Socialista Italiano, Sinistra Italiana, Cercola #avantinsieme, Cercola Libera, Verdi, Svolta Popolare, La rinascita di Caravita, Movimento Democratico)

– Giorgio Esposito (Forza Italia-Berlusconi per Cercola, La mia città-Giorgio Esposito Sindaco, Valore Cercola, Cercola città del Vesuvio)

– Giovanni Rinaldi (Movimento 5 Stelle)

– Antonio Tammaro (Partito Democratico)

– Pasquale Tammaro (Progetto Cercola).

CICCIANO

– Giuseppe Caccavale (Un impegno per la nostra Cicciano)

– Annunziata Coppola (Movimento 5 Stelle)

– Giovanni Corrado (Cicciano Presente e Futuro).

CIMITILE

– Francesco Di Palma (Uniti con prima Cimitile)

– Nunzio Provviserio (Cimitile punto e a capo).

FORIO

– Francesco Del Deo (Siamo Forio, Amore per Forio, Patto per Forio, Forio Attiva, Fare Forio, Forio Democratica, Uniti per Forio, Gente Comune, Terra d’amare)

– Luciano Castaldi (Meravigliosa Forio, Forio nel futuro)

– Ignazio Di Lustro (Obiettivo Forio, Progetto Forio)

– Nicola Manna (Aria Nuova)

– Domenico Savio (Partito Comunista Marxista Leninista)

– Stanislao Verde detto Stani (Viviamo Forio, Insieme per Forio, Forio Vera, Forio al centro, Progresso per Forio).

OTTAVIANO

– Luca Capasso (La Città Futura, Forza Italia, Ottaviano Città Ideale, Insieme, Per Ottaviano, Direzione Futuro)

– Francesca Ambrosio (Sinistra Unita – Leu – Psi, Partito Democratico, Movimento Democratico Vesuviano)

– Andrea Nocerino (Idea Comune, Libertà e Democrazia, Fts per la Rinascita di Ottaviano, Noi con Nocerino per Ottaviano, Ottaviano Democratica, Progressisti per Ottaviano)

– Umberto Massimiliano Saetta (Movimento 5 Stelle).

PALMA CAMPANIA

– Giuseppe D’Antonio (Insieme)

– Nello Donnarumma (Ora il momento migliore)

– Martino Gragnaniello (Movimento 5 Stelle).

POLLENA TROCCHIA

-Carlo Esposito (Insieme per costruire).

QUALIANO

– Ludovico De Luca (Obiettivo Futuro, Partito Democratico, Verdi, I like Qualiano, La Rinascita Qualiano, Qualiano nel cuore, Lista civica De Luca, Intesa Popolare per Qualiano)

– Raffaele De Leonardis (Noi con l’Italia, Forza Italia, Fratelli d’Italia, De Leonardis Sindaco, Mai più La Terra dei Fuochi, Qualiano vive, io la difendo, Orgoglio Campano)

– Antonio De Rosa (Lega Salvini Campania, Noi con De Rosa)

– Carmine Sgariglia (Movimento 5 Stelle).

QUARTO

– Rosa Capuozzo (Coraggio Quarto, Italia in Comune)

– Concetta Aprile (Meetup #Quarto3.0)

– Massimo Carandente Giarrusso (Forza Italia, Noi con l’Italia-Udc, Lega Salvini Campania, Fratelli d’Italia, Quarto Bene Comune, Protagonismo Sociale)

– Gabriele Di Criscio (Insieme per Quarto)

– Antonio Sabino (Arcobaleno, Democratici in Cammino, Movimento Flegreo)

– Giovanni Santoro (Uniti per Quarto, Idea Quarto)

SAN GIUSEPPE VESUVIANO

– Vincenzo Catapano (Terra Nostra, Mi piace 2.0, Il mondo che cambia, Più San Giuseppe Vesuviano, Futuro per la Città, Idee in Movimento, Orgoglio Sangiuseppese, Noi con Catapano, Ama la tua città)

– Antonio Agostino Ambrosio (Arcobaleno, Forza San Giuseppe, La Saggezza, Paese Futuro, Area Nuova, Il Quadrifoglio, Unione Sangiuseppese, Cuore, Siamo Sangiuseppesi)

– Antonio Borriello (Vocenueva, San Giuseppe Vesuviano al primo posto, Libera San Giuseppe, Movimento Sport e Ambiente)

– Ivan Pasquale Casillo (Ad Maiora, Insieme con Ivan Casillo, Bene Comune, Sviluppo Vesuviano)

– Francesco Giugliano (Rinascita Civile Vesuviana, Mani Pulite, San Giuseppe in cammino).

SANT’AGNELLO

– Fabio Aponte (Movimento 5 Stelle)

– Gennaro Rocco (Ora X Sant’Agnello)

– Pietro Sagristani (Sant’Agnello prima di tutto).

SAN VITALIANO

– Pasquale Raimo (San Vitaliano rinasce).

SCISCIANO

– Giuseppe Napolitano (Scisciano bene comune)

– Edoardo Serpico (Viva Scisciano).

TORRE DEL GRECO

– Valeria Ciavolino (Ciavolino Sindaco, Gente di mare, Torre Civica, Vento Nuovo)

– Aniello Formisano (Cuore Torrese, Liberi e Uguali, Moderati per Torre del Greco, Rinascita Torrese)

– Luigi Mele (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Mele Sindaco, Partito Repubblicano Italiano, Libertas, Noi con l’Italia)

– Giovanni Palomba (Ci vuole Coraggio, Dai, Il cittadino, Insieme per la città, La svolta, L259, Movimento Popolare Torrese)

– Fernando Raiola (Casapound)

– Luigi Sanguigno (Movimento 5 Stelle)

– Romina Stilo (Stilo Sindaco, Azione Torre, Forza Torre, Movimento Animalista, Movimento Torrese).

VOLLA

– Giuseppe Annone (Fratelli d’Italia, Prima Volla, Noi con Annone Sindaco Volla)

– Pasquale Di Marzo (Intesa per Volla, Siamo Volla, Orgoglio Campano)

– Dora Tafone (Movimento 5 Stelle)

– Domenico Viola (Partito Democratico)

– Andrea Viscovo (CittadinixVolla, Ce Simme Sfasteriati, Ali per Volla).