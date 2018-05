Campania, al via la prima edizione del ‘Galà del calcio femminile: domenica 20 maggio

Domenica 20 maggio 2018, con inizio dalle ore 18.00, presso il Palazzetto dello Sport di Villaricca (NA) – Corso Italia, 338, si terrà la prima edizione del ‘Gala del Calcio Femminile Campano’.

Alla manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Campania, patrocinata dal Comune di Villaricca, dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Dipartimento Calcio Femminile – L.N.D., interverranno il Presidente della L.N.D., Cosimo Sibilia, il Presidente del C.R. Campania, Salvatore Gagliano e l’intero Consiglio direttivo.

Farà gli onori di casa la Responsabile Regionale del Calcio Femminile, Giuliana Tambaro.

“Il Galà del calcio femminile testimonia la nostra scelta di valorizzare il lavoro svolto dalle società che hanno investito sulle calciatrici e rappresenta una delle tante iniziative che farà decollare sempre più una disciplina che raccoglie sempre maggiori consensi. Da parte del Comitato regionale della Campania ci sarà sempre una grandissima attenzione”. Lo dichiara il Presidente del C.R. Campania, Salvatore Gagliano.

“Ho voluto fortemente questa manifestazione tutta in rosa, e ringrazio il Presidente Sibilia, il Presidente Gagliano e l’intero Consiglio direttivo per aver da subito supportato questa mia iniziativa, perchè sono convinta che bisogna puntare sulla promozione del calcio femminile”. Così la Responsabile Regionale del Calcio Femminile, Giuliana Tambaro. “Stiamo lavorando – aggiunge Giuliana Tambaro – per aumentare il numero di squadre campane, stiamo creando sempre più sinergia con le società di calcio femminile esistenti, e abbiamo in cantiere altre iniziative, con l’ambizioso obiettivo di fare della Campania il fiore all’occhiello del calcio femminile italiano”.

Nel corso della kermesse saranno premiate le squadre di calcio femminile. Le società di calcio campane sono invitate a partecipare.