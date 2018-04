Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia: vince Massimiliano Fedriga. Lega primo partito con oltre il 30%

Il candidato del centrodestra, Massimiliano Fedriga, ha vinto le elezioni regionali per la presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. A 1.065 sezioni scrutinate su 1.369, Fedriga ha ottenuto 222.905 voti, pari al 56,86% delle preferenze. Arrivati a questo punto dello scrutinio il dato può considerarsi irreversibile.

“Grazie alla mia gente. Grazie alla mia terra. Ora al lavoro ascoltando e costruendo”, scrive il neo governatore del Fvg in un post su Facebook.

“Il clima era buono, ma nessun sondaggio dava questi numeri: vedere la Lega con la più alta percentuale della storia dà un’enorme soddisfazione anche perché io sono anche il segretario regionale: un simile successo non era mai accaduto”, ha detto Massimiliano Fedriga alla trasmissione “Gioco a premier” di Radiouno. “L’abbiamo detto e lo ribadiamo: con i 5 stelle è possibile ragionare sulla decina di punti sui quali ci troviamo d’accordo e su questo imbastiamo la discussione”, ha spiegato commentando lo scenario politico nazionale. “Venerdì, alla chiusura della nostra campagna elettorale, mi ha colpito l’accusa che ci veniva mossa: “Salvini dice sempre le stesse cose”. E’ proprio questo il punto. Noi non cambiamo idea ogni giorno, ragioniamo in modo coerente”, ha aggiunto. “Visto lo straordinario consenso popolare – ha concluso Fedriga – non si può non tenere conto di quanto hanno detto i cittadini. Noi abbiamo ottenuto questo successo mantenendo trasparenza e coerenza rispetto a quanto avevamo promesso prima del 4 marzo. Adesso ci vuole senso di responsabilità da parte di chi, in questo periodo, ha espresso posizioni altalenanti, non gradite dall’elettorato. Basta perdere tempo”.

Fedriga è stato accolto con applausi e cori da una piccola folla che lo attendeva davanti alla sede del Consiglio regionale. Tra la folla, anche il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza che gli è andato incontro stringendoli la mano e gli ha detto “Benvenuto presidente”.

Via twitter arriva il messaggio del leader della Lega Matteo Salvini, che pubblica la foto di una carta del 2 di picche dentro la sabbia su una spiaggia: “Dopo i Molisani – scrive -, anche donne e uomini del Friuli Venezia Giulia ringraziano il PD per l’egregio lavoro svolto, e salutano Di Maio & Compagni. GRAZIE!!!!! #andiamoagovernare io sono pronto!”.

E Sergio Bolzonello fa sapere di aver chiamato per Fedriga per complimentarsi per la sua vittoria. “Ho appena sentito Massimiliano Fedriga al telefono – ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia – e mi sono complimentato per il risultato che ha ottenuto, io ora starò all’opposizione con lo spirito di chi sa di lasciare una Regione in ottima salute e che tale dovrà rimanere nei prossimi 5 anni”.