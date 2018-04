Elezioni in Molise: seggi aperti dalle 7 alle 23

Seggi aperti oggi domenica 22 aprile, in Molise dalle 7 alle 23 per le elezioni regionali.Sono 331.253 gli elettori aventi diritto, 162.936 maschi e 168.317 femmine, di cui 78.361 residenti all’estero. Il totale degli elettori in provincia di Campobasso è 237.014, 94.239 in quella di Isernia. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Le sezioni allestite nei 136 Comuni della regione sono 394. Tre le rilevazioni previste per l’affluenza alle urne: alle 12, alle 19 e alle 23. Tutte le informazioni sulla tornata elettorale saranno disponibili sul sito elezioni.regione.molise.it.

I consiglieri regionali da eleggere sono 20. Verra’ eletto Presidente chi otterra’ il maggior numero di voti senza ballottaggio. Alla coalizione del presidente eletto sono garantiti almeno 12 seggi, ma non puo’ ottenerne piu’ di 14. Sono escluse dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste e le liste non riunite in coalizione collegate ad un candidato alla presidenza della Giunta regionale che abbiano ottenuto meno del 10% dei voti validi. Lo sbarramento per le liste che fanno parte di una coalizione e’ al 3%. I 4 candidati alla presidenza della Regione Molise sono: Andrea Greco (M5S), Donato Toma (Centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound).

Per la prima volta la gestione della fase di scrutinio sarà coordinata dalla Regione in collaborazione con le Prefetture di Campobasso e Isernia. Tutto quanto occorre ai seggi elettorali, modulistica compresa, è stato realizzato e sarà gestito ‘in house’ dalla Regione grazie a un software ‘made in Molise’. Tutto informatizzato, dunque, anche per rendere accessibile l’andamento del voto da parte dei cittadini e degli addetti ai lavori. Appena una sezione chiuderà le operazioni di voto, i dati relativi ai candidati governatori, alle liste e alle preferenze dei singoli candidati al Consiglio regionale, verranno trasmessi ai Comuni e inseriti online. La trasmissione non avverrà più attraverso fax o telefono, ma in maniera telematica e ogni Comune avrà una password per accedere al sistema attraverso il sito internet dedicato (elezioni.regione.molise.it), realizzato da Molise Dati. Il Centro elaborazione dati è allestito a Palazzo Vitale, a Campobasso, mentre la sala stampa, e questa è un’altra novità, è stata predisposta alla ex Gil di Campobasso, non più nelle Prefetture. La sala stampa sarà aperta domani dalle 9 e lo resterà fino al tardo pomeriggio di lunedì 23 aprile.