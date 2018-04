Elezioni in Friuli Venezia Giulia, in campo il centrodestra compatto: in sordina Pd e M5S

La campagna elettorale ‘nazional- regionale’ si chiude a Trieste. Una delle più lunghe e strane, continuata dopo il voto delle politiche del 4 marzo e proseguita dopo l’esperienza dell’Ohio italiano (il voto in Molise).

Il piccolo Friuli Venezia Giulia con i suoi 1,2 milioni di abitanti (di cui un milione circa di elettori, a dimostrazione di un quoziente anagrafico medio molto alto) è divenuto il nuovo fulcro di un accordo sul governo nazionale che stenta a trovarsi. Abituati a rare e fulminee visite dei big, gli abitanti del Fvg sono rimasti sorpresi dal viavai di tanti volti noti della politica, tutti insieme.

Dopo settimane di stoccate di fioretto, si è messa in moto la macchina elettorale del centrodestra e metà Parlamento di quello schieramento si è trasferito armi e bagagli in quest’angolo di Nord-Est, e in particolare in Carnia, feudo elettorale del candidato di centrosinistra, Sergio Bolzonello. Qui si è consumata a colpi di spadone non solo la battaglia a distanza tra Salvini e Berlusconi da un lato e Di Maio e suoi dall’altro, ma anche le frizioni all’interno del centrodestra tra i leghisti che cercano il ‘cappotto’ e Forza Italia che si è accorta in ritardo di aver perso terreno nei confronti del Carroccio alleato. Di qui, lo scontro all'”ultimo voto” invocato dai leader di entrambi i partiti.

Uno scontro giocato qui ma con conseguenze su altri campi, visto che il ticket Massimiliano Fedriga (Lega) candidato presidente Fvg e Riccardo Riccardi (FI) suo vice, non ne ha risentito, e anzi sia Salvini che Berlusconi lo hanno preservato da colpi e critiche. Poi, ieri, è giunto Antonio Tajani per un tour di due giorni in Fvg e il suo peso di presidente del Parlamento europeo, benché discreto in quanto a dichiarazioni sulla situazione politica italiana, è stato quello di un maglio.

In sordina, invece, la campagna del centrosinistra, che con insolita disciplina e organizzazione aveva indicato con largo anticipo in Bolzonello il candidato unitario, e quella posizione ha mantenuto. A dispetto del centrodestra locale che, roso dalle polemiche interne, aveva prima scelto Riccardi e poi bruciato una serie di nomi fino a individuare nel triestino Fedriga (dopo il successo della Lega in Italia e in Fvg, primo partito) l’uomo favorito dai pronostici e richiesto dai militanti. Il centrosinistra ha calato solo due “assi”: il segretario reggente Maurizio Martina, presenza non appariscente nella visita-lampo di poche ore, e oggi il viceministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova. Sempre oggi, al comizio di chiusura, si è visto anche il triestino che ha imposto il nome alla legge elettorale in vigore, Ettore Rosato. Ma sottotono è stata anche la campagna del candidato M5S, lo scienziato Alessandro Fraleoni Morgera, che non ha trovato in Roma una gran sponda. Soltanto stasera dalla Capitale è giunto, per un sobrio incontro in un albergo di Udine, Emilio Carelli. Così come anche Sergio Cecotti, quarto e distanziato nei sondaggi, fisico e politico, nonostante un passato alla presidenza proprio della Regione Fvg e al Comune di Udine.