Il dem Davide Faraone lancia il ‘Nuovo Campo’ in Calabria

E’ stato presentato in Calabria “Nuovo Campo”, il progetto politico interno al Pd promosso dal sottosegretario alla Sanita’, Davide Faraone. E’ stato lo stesso Faraone a illustrare le finalita’ di questa proposta politica nel corso di una iniziativa che si e’ svolta a Lamezia Terme (Catanzaro) e durata circa 7 ore. Il sottosegretario si e’ anzitutto soffermato sui temi di maggiore attualita’, in vista della direzione nazionale del Pd in programma il 3 maggio, ribadendo “contrarieta’ all’ipotesi di un accordo di governo con il Movimento 5 Stelle, che – ha rimarcato Faraone – e’ incompatibile con noi e poi e’ anche inaffidabile”.Faraone ha quindi spiegato il senso del progetto “Nuovo Campo”: “Si tratta – ha aggiunto il sottosegretario alla Sanita’ – in primo luogo di un modo per porre il Mezzogiorno come priorita’ non solo del Paese ma del Pd. Pur avendo fatto tanto tante cose per il Sud, e’ soprattutto al Sud che abbiamo perso le elezioni e quindi dobbiamo fare tante correzioni, partendo dal protagonismo dei cittadini del Sud. E – ha sostenuto Faraone – dobbiamo realizzare un nuovo campo da contrapporre ai populismi”. Oltre settanta sono stati gli interventi che hanno animato il dibattito in Calabria, al quale hanno portato il loro contributo anche esponenti dei sindacati, delle categorie produttive e del mondo del volontariato. I lavori sono stati introdotti dal dirigente del Pd, Andrea Guccione, promotore dell’iniziativa calabrese. Per quanto riguarda gli altri dirigenti del Pd, sono intervenuti, tra gli altri il deputato Enza Bruno Bossio, il senatore Ernesto Magorno, il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, il consigliere regionale Carlo Guccione, l’assessore regionale al Lavoro, Angela Robbe, l’ex assessore regionale Demetrio Naccari Carlizzi, il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, il segretario provinciale del Pd di Cosenza, Luigi Guglielmelli, gli ex deputati Rosanna Scopelliti e Sebastiano Barbanti. Ad assistere ai lavori il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, il capogruppo del Pd alla Regione, Sebi Romeo, il consigliere regionale Antonio Scalzo, i dirigenti regionali Giovanni Puccio e Nicola Adamo, mentre il deputato Antonio Viscomi e il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, hanno inviato un messaggio di saluto. A parlare prima dell’intervento conclusivo di Faraone e’ stato il senatore e segretario regionale uscente del Pd, Ernesto Magorno, che ha espresso “soddisfazione per l’esito di questa iniziativa di presentazione di “Nuovo Campo”. E’ un campo aperto, che puo’ essere il campo del Pd e del centrosinistra, utile – ha rilevato il senatore democrat – per recuperare il rapporto, che abbiamo perso, con fasce di cittadini, di imprenditori, professionisti, categorie che non hanno piu’ guardato con simpatia al Pd e non ci hanno votato ma che forse possono tornare a guardarci con simpatia e grande attenzione se costruiamo un’organizzazione politica senza steccati. Il tentativo e’ questo: e secondo me – ha concluso Magorno – dobbiamo continuare su questa strada”.

