Roma, Davide Casaleggio lancia ‘Sum#02’: cena sostegno per evento Ivrea con 125 invitati

L’anno scorso era la kermesse di un Movimento che ambiva al governo. Quest’anno sara’ una convention di un Movimento che, in teoria, potrebbe essere al governo. Davide Casaleggio lancia la seconda edizione di “Sum”, l’evento organizzato a Ivrea dall’Associazione Gianroberto Casaleggio e nel giro di un anno, attorno a lui, il contesto politico e il ruolo del M5S sono rivoluzionati.

“Verso l’associazione l’affetto c’era gia’ l’anno scorso, oggi forse c’e’ piu’ attenzione”, spiega Casaleggio lanciando “Sum#02” – il 7 aprile prossimo – a margine della cena organizzata a Roma, sulla terrazza dell’Hotel Atlante Star a Prati. La cena e’, di fatto, la replica dell’evento organizzato a Milano a inizio febbraio. Gli invitati sono 125, ci sono vecchi amici di Gianroberto Casaleggio, imprenditori, professionisti con un focus geografico sulla Capitale.

“Il nostro obiettivo e’ condividere e raccogliere idee sul futuro”, spiega Casaleggio che alla cena ripresenta il decalogo degli obiettivi della sua associazione. Obiettivi che vanno dalla cittadinanza digitale al voto ai sedicenni fino alla tutela del reddito e all’implementazione delle energie rinnovabili fino al 50% di quelle totali. Obiettivi che, ad Ivrea, potranno essere implementati con i risultati di un sondaggio che Casaleggio, nelle cene di Milano e Roma, lancia tra gli iscritti all’associazione (300 euro la quota per essere membri, 60 euro il costo della cena). La politica e’, formalmente, bandita, proprio come a Milano, ma il contesto, di fatto, e’ tutto politico.

Ci sono i parlamentari della vecchia guardia – da Roberta Lombardi a Paola Taverna fino a Vito Crimi e Paola Carinelli – e ci sono anche alcuni dei neoparlamentari. C’e’ il capo politico Luigi Di Maio, che non interverra’ davanti alla platea. Ci sono alcuni dei protagonisti della prima edizione di Sum, dalla psicologa Maria Rita Parsi al sociologo Domenico De Masi. Una sorta di “nuova classe dirigente”, insomma, inevitabilmente legata all’universo pentastellato.

“Cinque anni fa nessuno ci filava, questo e’ un Movimento 2.0, pronto a governare”, spiega Arturo Artom, presidente di Confapri e elemento di raccordo tra il M5S e il mondo delle imprese del Nord. Un mondo che, secondo il M5S, va ricostruito. “C’e’ un’ossatura di 3-4 mila imprese che sono il futuro del Paese”, spiega Artom disegnando un rilancio economico e industriale in pieno stile anni Sessanta. La cena, spiega Casaleggio, potrebbe essere replicata in altre citta’ italiane. Ma mai come in questi giorni e’ Roma, dove Beppe Grillo approdera’ venerdi’ col suo show, il fulcro di questo Movimento 2.0.