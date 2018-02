Weekend di Carnevale all’insegna del maltempo al Sud: sole al Nord

Ultimo weekend di Carnevale all’insegna del maltempo per il Sud Italia, con piogge anche forti che però diminuiranno domenica, mentre prevarrà il sole, ma non mancheranno piogge, sul Nord e sul Medio Tirreno. Sono le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it.

“Un’intensa perturbazione – spiegano – entro domani porterà forte maltempo al Sud e Isole, con piogge anche intense soprattutto nelle regioni del versante ionico. Anche se meno intense le piogge nelle prossime ore interesseranno anche alcuni settori del Nord e del medio versante tirrenico, a causa di un’altra perturbazione in discesa dalla Francia”.

La perturbazione in transito sulle regioni meridionali, accompagnata da un vortice depressionario molto attivo – precisano i meteorologi – sabato alimenterà anche venti di forte intensità “che spazzeranno soprattutto il Sud e le Isole”. In particolare la giornata sarà ventosa soprattutto al Sud e in Sicilia, con venti forti e raffiche anche burrascose fino a 70-90 km/h. Nella giornata di domenica, con le perturbazioni in allontanamento, la situazione – rilevano – andrà gradualmente migliorando, con poche piogge residue che rimarranno per lo più confinate alle estreme regioni meridionali”.

All’inizio della prossima settimana una nuova perturbazione dovrebbe lentamente avvicinarsi da ovest, con tendenza quindi a un nuovo aumento della nuvolosità a iniziare dal Nord – sottolineano gli esperti di Epson Meteo – e dalle regioni di Ponente, e i primi effetti in termini di precipitazioni li avremo lunedì al Nordest (con possibili nevicate a quote basse sull’Emilia Romagna) su settore ligure, quello del medio Tirreno. Dalla sera di lunedì il peggioramento dovrebbe coinvolgere il resto del Centrosud e la Sardegna.

Correlati