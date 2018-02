Elezioni, caos candidati M5S: arrivano i ritiri di aspiranti parlamentari ‘scomodi’

Il canone di Emanuele Dessi’ nel Lazio, i post “scomodi” di Paolo Turati in Piemonte, la rottura di Chiara Di Benedetto in Sicilia: per il M5S la battaglia elettorale comincia ad entrare nel vivo e a complicarla sono i “casi” che, a macchia di leopardo, emergono nella rosa dei candidati. Casi prontamente sottolineati dal Pd e che preannunciano, cosi’ come e’ accaduto nelle precedenti tornate elettorali, una battaglia all’ultimo attacco tra i pentastellati e i Dem di Matteo Renzi. Ed anche per questo la strategia di Luigi Di Maio e’ alzare un muro sui “suoi” candidati: “Noi candidiamo le eccellenze, gli altri paracadutano la Boschi”, ribadisce, dalla Sicilia, il capo politico M5S. Eppure, la virata sui candidati “esterni” e gli strascichi dei malumori interni per il nuovo corso “dimaiano” continuano a tenere banco. E i vertici continuano a tenere “oscurati” i clic alle parlamentarie. “I dati delle parlamentarie saranno pubblicati rispettando la volonta’ di chi ha chiesto di non rendere pubblici i suoi dati”, spiega in un’intervista al Fatto Davide Casaleggio lasciando aperto un quesito: chi vuole mantenere la privacy sui clic, i neo-candidati o i big del M5S? Le polemiche, intanto, fioccano. L’affitto da 7,75 euro mensili pagato da Emanuele Dessi’ – che corre al Senato a Latina – provoca la ferrea difesa del diretto interessato ma portera’, probabilmente, il M5S a far firmare al suo candidato la rinuncia al seggio, nel caso sia eletto. A Torino fa rumore l’economista Paolo Turati: Marco Grimaldi, il suo avversario di Leu, dopo aver rivelato il suo appoggio a FI “pizzica” un suo post in cui, nel settembre scorso, paragonava gli arrivi dei migranti a Bardonecchia a quello dei Mori nel Medioevo. “Uno sfogo infelice, il M5S non c’entra”, spiega in serata Turati. In Sicilia la “nutiana” Chiara Di Benedetto, dopo aver gareggiato alle parlamentarie ed esser stata classificata quarta, rompe gli ormeggio e annuncia su Fb un polemico addio. “Non mi riconosco in un Movimento che e’ la sua negazione con ricilati da altri partiti accanto a me in lista”, attacca Di Bendetto. In Veneto, invece, il Gazzettino pubblica la direttiva, via chat, del capo della comunicazione locale: “trovate il peggio dei vostri avversari, nefandezze, foto imbarazzanti”, scrive Ferdinando Garavello ai candidati veneti. “La chat e’ incompleta, il sistema ha paura del M5S e’ il Gazzettino e’ il suo braccio armato”, attaccano i pentastellati veneti pubblicando il prosieguo della chat: “Davvero si deve puntare a sputtanare l’avversario piu’ che a enfatizzare il movimento?”, chiede un candidato. “No”, e’ la risposta di un senatore. “Fanno le pulci solo a noi, e’ indegno”, contrattacca Alessandro Di Battista mentre Di Maio, in Sicilia, si concentra sul programma e torna ad assicurare che il M5S “non lascera’ il Paese nel caos”. Un messaggio, questo, diretto soprattutto al presidente Sergio Mattarella e che, anche se il M5S nega con forza qualsiasi ragionamento sulle poltrone, secondo alcuni rumors delle ultime ore, potrebbe portare i “big” del Movimento comunque alla presidenza di una o entrambe le Camere.

