Autonomia Lombardia, Roberto Maroni: “Testo pronto, a breve la firma”

“E’ arrivato venerdi’ sera il testo dell’intesa fra Governo e Regione Lombardia per l’attuazione del sistema autonomia. Sono 15 pagine, le stiamo valutando, ci sono modifiche che chiederemo. Ma conto di chiudere entro questa settimana, per firmare entro fine mese”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, parlando delle trattativa sull’autonomia con il Governo. La stessa comunicazione, ha aggiunto, e’ arrivata al Veneto. “I quattro punti che avevamo proposto – ha spiegato Maroni – sono stati accolti, servono solo alcune precisazioni per evitare fregature, soprattutto per quanto riguarda le risorse. Deve essere precisato per esempio che i fabbisogni standard devono essere calcolati a livello nazionale e non lombardo”. “Penso che io e Gentiloni – ha concluso – firmeremo l’accordo entro fine mese, lasciando il compito a chi verra’ dopo di chiudere la trattativa. Ma qui sono stabiliti i criteri e i principi generali. Ho sentito Zaia che incontrero’ nei prossimi giorni perche’ voglio definire una posizione comune”.

