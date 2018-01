Napoli: al Consiglio regionale la presentazione del libro “Liberi per servire. Le Assemblee di Dio in Italia nella storia repubblicana”

Martedì 23 gennaio 2018 alle ore 12:30 presso la Sala Nassiriya del Consiglio Regionale della Campania (centro direzionale di Napoli Isola F13 – 21esimo piano) si terrà la conferenza stampa “Il Movimento Pentecostale tra storia, fede ed identità” in occasione dell’85esimo anniversario della conversione di Salvatore Anastasio, pioniere pentecostale napoletano, avvenuta il 15 gennaio del 1933.

Ci saranno i saluti della Presidente del Consiglio Regionale della Campania on. Rosa D’Amelio. Interverranno l’on. Valdo Spini, già ministro dell’Ambiente e deputato di lungo corso, il prof. Bruno Gambardella e il pastore Antonio Fenicia, Segretario del Comitato di Zona Campania-Molise delle Chiese Cristiane Evangeliche “Assemblee di Dio in Italia”.

In occasione della conferenza verrà anche presentato il libro “Liberi per servire. Le Assemblee di Dio in Italia nella storia repubblicana” (EUN, 2017) di Salvatore Esposito, Dayana Di Iorio e Alessandro Iovino.

Il libro ripercorre le fasi salienti della nascita e dello sviluppo del principale gruppo di chiese pentecostali presenti nel nostro paese, che nel 1986 firmarono anche l’Intesa con lo Stato italiano, proprio anche grazie al lavoro istituzionale e politico dell’allora sottosegretario agli Interni Valdo Spini, e a suo padre, lo storico fiorentino Giorgio Spini. Alessandro Iovino continua: “Nel libro analizziamo il quadro generale in cui sono nate le ADI ma ci siamo interessati anche della Campania, con un lungo e laborioso lavoro di ricerca sul campo, arrivando a definirlo un paradigma nazionale. Una storia di tanti uomini e donne semplici ma di fede. Ricordare non è solo un dovere, ma anche un motivo di orgoglio per le nuove generazioni di pentecostali”.