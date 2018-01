Figc, parte corsa al voto: in campo Sibilia, Gravina, Tommasi. Si lavora a candidato unico

Tempo scaduto per le candidature: Cosimo Sibilia, Gabriele Gravina e Damiano Tommasi in corsa, mentre il blitz di Claudio Lotito alla fine non si e’ concretizzato. Diversi club di Serie A e B hanno temporeggiato e il patron di Lazio e Salernitana ha dovuto alzare bandiera bianca.

Il favorito resta il presidente della Lega nazionale dilettanti, Sibilia, forte del 34% del peso elettorale della sua lega compatta. Da oggi parte la corsa a immaginare una sintesi, una fusione delle prospettive che possa garantire a uno dei tre la possibilita’ di presentarsi alle elezioni e poter ottenere la maggioranza valida per poter governare. Il rischio che tutti i ‘saggi’ del calcio mirano a scongiurare e’ quello di un commissariamento per mancanza di una governance democraticamente espressa.

“Non mi interessano i nomi dei candidati o se ci sara’ un candidato unico”, tiene a far sapere il ministro dello sport Luca Lotti. “Quello che mi interessa – prosegue – sono i programmi dei tre”. Sibilia punta al rilancio della nazionale azzurra con un ruolo tecnico nel Club Italia, a un nuovo rapporto con Coni e governo per discutere di contributi a un campionato “semiprofessionistico” tra Serie B e Dilettanti. Lo stesso medita Gravina, con Serie A e B da 20 squadre e una Serie C semipro da 60 club. Con Tommasi presidente invece si parla di distribuzione delle risorse, sostenibilita’ del sistema, nuove regole e credibilita’.